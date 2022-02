La divertida felicitación de Chris Hemsworth: un beso de Elsa Pataky… pero no con quien crees

Loading the player...

Elsa Pataky y Chris Hemsworth llevan ya once años casados. Más de una década después, la pareja no ha perdido la chispa... ni tampoco el sentido del humor. Eso es algo que demuestran constantemente, y el actor ha vuelto a hacerlo con motivo de una fecha señalada: San Valentín. Chris ha querido felicitar a su chica públicamente y lo ha hecho compartiendo un mensaje y una foto, una instantánea en la que la actriz aparece protagonizando un beso... ¡con alguien que no es el protagonista de Thor! Una publicación muy divertida que ha hecho reír a todos sus seguidores. Dale al play y no te lo pierdas.

-Elsa Pataky y Chris Hemsworth arrancan el 2022 en familia en la isla de Ibiza

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.