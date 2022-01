La cita más dulce de Chris Hemsworth y Elsa Pataky en Londres

Loading the player...

Pese a que tienen unas agendas muy apretadas, Chris Hemsworth y Elsa Pataky siempre encuentran huecos para hacer planes en familia -como la reciente aventura africana de la actriz con sus hijos- y también en pareja. Llevan más de once años casados, pero la llama entre ellos sigue viva y no renuncian a planes tan dulces como el último que ha compartido el actor. Chris ha mostrado a sus seguidores algunas fotos en las que aparece con su mujer en una tienda de dulces de Londres, saboreando un helado tan delicioso que el propio intérprete de Thor ha bromeado sobre el "arrepentimiento" que podría causarle probar este postre. Dale al play y no te lo pierdas.

