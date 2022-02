Conoce a Oriana Barquet, el nuevo amor de Juan Martín del Potro: su mayor ilusión en su momento más difícil

Loading the player...

Esta semana, Juan Martín del Potro jugaba en Buenos Aires el que, probablemente, haya sido el último partido de su carrera. Dos años después de su último torneo, el tenista argentino reaparecía tras una larguísima lesión ante miles de aficionados que lo aclamaban. Del Potro no pudo ganar el partido pero se llevó la ovación de toda la cancha. Al final, se pudo despedir de las pistas como él quería y rompía a llorar como un niño: "Lo que viví esta noche superó todas las expectativas. Lo voy a recordar toda mi vida, di todo lo que tenía en todo momento y ahora siento que me puedo ir en paz, tengo toda la vida por delante". Estas eran sus palabras en la rueda de prensa, en la que también se acordó de su padre que murió recientemente: "El abrazo que me di con mi madre al terminar el partido es uno de los momentos más especiales de mi vida. No pude hacerlo con mi padre debido a su fallecimiento, tenía la ilusión de que ambos me vieran volver a competir". Pero el tenista no está solo en este momento tan difícil de su vida. Junto a él, se encuentra la modelo y periodista Oriana Barquet. La pareja ha hecho pública su relación hace unos días pero llevan saliendo varias semanas según la prensa argentina. Oriana es una mujer bellísima a la que le encanta la moda y la comunicación. Dale al play y conoce a la espectacular nueva novia de Juan Martín del Potro.

