Laura Madrueño, la presentadora del tiempo en Telecinco, se casa y tenemos todos los detalles

La mirada de Laura Madrueño está puesta en la próxima primavera ya que es cuando vivirá uno de los días más inolvidables y emotivos, una jornada que marcará un punto de inflexión en el terreno personal. La presentadora del tiempo de Telecinco va a dar un paso más en su discreta historia de amor con el arquitecto y fotógrafo Álvaro Puerto al convertirse en marido y mujer cinco años después de que sus caminos se cruzasen gracias a unos amigos comunes. Tal y como ha podido saber ¡HOLA!, la pareja ha elegido el 18 de junio para darse el "sí, quiero" y ha apostado por hacerlo con el mar, una de sus pasiones comunes, como testigo privilegiado de esta unión. La ceremonia tendrá lugar en Formentera, uno de los enclaves más mágicos de nuestro país, pero otros puntos de las islas Baleares servirán también como escenario de esta importante celebración.

La presentadora de 35 años va a dar el "sí, quiero" a su pareja en una playa en la que quieren que todos los invitados estén descalzos sobre la arena. Además, han elaborado un dress code que marca ropa blanca para las mujeres y prendas de color azul marino para los hombres. A pesar de que el epicentro de las celebraciones tendrá lugar el sábado, como muchos de sus familiares y amigos viajarán con anterioridad, han organizado un fin de semana muy marinero. En la antesala del enlace navegarán por aguas ibicencas hasta llegar a una de las mágicas calas que tiene la isla pitiusa, en la que tendrá lugar la fiesta preboda.

En este nuevo capítulo que van a comenzar Laura y Álvaro ya como marido y mujer esperan también poder formar una familia. La propia presentadora ha reconocido en El Mundo que quieren tener hijos. A este respecto considera que tienen las condiciones perfectas para hacerlo ya que "podemos darles a nuestros hijos esa parte de campo y enseñarles a vivir de una manera sostenible". No en vano, tienen su propio huerto ecológico. Sin embargo, reconoce que por el momento no encuentran el hueco idóneo ya que no dejan de encadenar proyectos. El último trabajo en el que ambos han formado equipo también profesional es Rumbo al pasado, un documental filmado en el Mar Rojo sudanés para frenar la caza de tiburones y tomar conciencia de la fragilidad del equilibrio marino.

Hay que remontarse a 2014 para situarnos en los inicios de Laura Madrueño como presentadora del tiempo en Mediaset. "El primer día estaba muy nerviosa, todo era nuevo para mí: el croma, presentar de pie, con la mesa táctil, sin cue, la terminología…", decía en una entrevista concedida a ¡HOLA! Fashion. Aunque desde entonces se ha convertido en un rostro muy querido en la pequeña pantalla, fue el hecho de cubrir el pasado año toda la información relacionada con la borrasca Filomena lo que la ha acercado aún más al público. Antes de dar las predicciones meteorológicas se licenció en Comunicación Audiovisual y comenzó con 21 años a trabajar en Telecinco en la producción de informativos. Estando allí asistió a un casting para la sección de deportes y a partir de aquella prueba comenzó a prepararse con cursos de locución que posteriormente le han sido de gran utilidad.

El deporte, el mar ¡y su propio vino!

La presentadora madrileña, que tiene como referente a Mario Picazo, es una auténtica caja de sorpresas. Es una gran amante de todo lo que tiene que ver con los deportes acuáticos, especialmente con el surf y el submarinismo, práctica que ya realizaban sus padres. Laura aprendió a bucear cuando tenía solo tres años y comparte esta afición con su prometido, quien se introdujo en ese mundo durante un viaje que hicieron juntos a Zanzíbar al poco tiempo de conocerse. También adora el esquí, es patrona de barco y estudió meteorología para poder obtener dicho título. Además, practica apnea y el nombre de esta disciplina le ha servido para bautizar a su propio vino creado junto a su padre, Mariano Madrueño.

