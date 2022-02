¿Conoces la conexión entre 'Cafe con aroma de mujer' y 'Pasión de Gavilanes'?

Las telenovelas siempre han triunfado en nuestro país, pero ahora están en uno de sus momentos más dulces gracias a dos títulos que se han convertido en las series del momento. Se trata de Café con aroma de mujer, la nueva versión de la novela con William Levy, el chico de moda, y Laura Londoño, y Pasión de Gavilanes, la segunda parte, con los mismos protagonistas casi 20 años después, de una ficción que hizo suspirar a media España. Pero, ¿sabes qué tienen en común estas dos producciones? O más bien deberiamos decir a quien tienen en común. Hay una actriz que ha participado en ambos proyectos y no es otra sino la bellísima Danna García.

- ¡La familia de 'Pasión de gavilanes' crece! Michel Brown y Natasha Klauss presentan a sus hijos en la ficción

VER GALERÍA

- El mayor orgullo de William Levy, sus dos hijos: Christopher y Kailey

La actriz vuelve a la pequeña pantalla para protagonizar la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, que se estrenará en Telemundo el próximo 14 de febrero, la telenovela que le dio reconocimiento internacional. No obstante, antes de aparecer en esta ficción, la intérprete colombiana, de 44 años, tuvo un papel destacado en Café con aroma de mujer. Eso sí, en la versión original de la serie que está triunfando en la plataforma digital. Corría el año 1994, tenía solo 16 años y era una de sus primeras experiencias laborales como actriz.

Marcela Vallejo Cortéz era el personaje que Danna García encarnaba en la mítica serie. Se metía en la piel de la comprensiva hermana menor del protagonista, interpretado por Guy Ecker. Una joven inteligente y moderna que no dudó apoyar la relación de su hermano con Gaviota (Margarita Rosa de Francisco) y que se convierte en cómplice del romance de la pareja principal. Sorprendió su manera de actuar siendo tan joven y ese papel fue el que la lanzó a la fama, tanto en Colombia como en Latinoamérica. Su carrera despegaba y en 1996 se convirtió en la primera actriz colombiana en tener un papel en una telenovela en México, participando en Al norte del corazón.

VER GALERÍA

Aunque no sea uno de sus papeles más destacados, en 2020, la guapa actriz recordó en una publicación que compartió con sus seguidores que el personaje de Marcela "cambió mi vida por completo". Desde entonces, fue encandenando un éxito tras otro, triunfando con series como Pasión de gavilanes, Bella calamidades, Un gancho al corazón o El señor de los cielos, entre otras muchas.

Aunque en España la conocimos como Norma Elizondo en Pasión de Gavilanes, Danna García empezó su carrera frente a las cámaras desde muy pequeña, protagonizando anuncios y pequeños formatos, en ese momento ya comenzaba a despuntar y se le auguraba un futuro prometedor en el mundo de la interpretación, algo que se convirtió en una realidad gracias a su constancia, talento y belleza. En lo personal, la intérprete tiene a su galán en la vida real, mantiene una relación desde hace más de 7 años con el escritor y periodista español Iván González. Se conocieron en España, cuando Danna era estudiante de la Escuela Corazza de actuación, en Madrid. Un día decidió ir a un centro cultural a ver algunas obras de teatro. Allí también se encontraba el periodista, quién la invitó a salir. "Se me acercó y me dijo que me quería invitar a un recital de poemas, ahí me mató porque me encantan los poemas. Además, pensé, ¿a quién se le ocurre hacer esta primera invitación?", dijo la actriz a ¡Hola! Colombia en septiembre de 2019.

VER GALERÍA

Danna García confesó que lo que más le gustó de su chico fue que él no sabía nada sobre ella, por lo tanto, no tenía ideas preconcebidas sobre su persona. El amor surgió rápidamente entre ellos e iniciaron una relación. El 21 de marzo de 2017 la actriz confirmaba estar embarazada de su primer hijo. Dante, su único bebé, vino al mundo el 8 de julio de 2017 a las 7 de la mañana en Miami Beach, desde ese momento la pareja están más unidos que nunca y su historia de amor no tiene nada de envidiar a las de las telenovelas.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.