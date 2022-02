El 'momento fan' de Sara Carbonero

Es una de las mujeres más seguidas de nuestro país y cuenta con millones de fans que quieren hacerse fotos con ella, saludarla... sin embargo, Sara Carbonero también tiene ídolos, referentes y personas a las que admira. En su programa de radio, Que siga el baile, suele llevar como invitados a muchos de esos artistas que han conseguido 'colarse' en su corazón y enamorarla de una manera u otra. Una de ellas es su último descubrimiento musical: la cantante y compositora canaria Valeria Castro. Sara ha protagonizado un simpático 'momento fan' con ella tras acudir al concierto que dio en Madrid. "Empezar la semana con sonrisas y abrazos siempre está bien", ha escrito la periodista junto a esta foto.

Como buena seguidora, la periodista no quiso perderse la presentación de su primer trabajo discográfico en el Inverfest, que se está celebrando durante estos días en el Circo Price de Madrid, y quiso darle la enhorabuena por todo lo que está consiguiendo. Hay que recordar que la relación de Sara Carbonero y Valeria Castro surge hace meses, cuando empezaron a dar forma al que sería su primer proyecto en común. La presentadora del programa Que siga el baile protagonizó el videoclip del tema A poco, en el que Valeria colaboró con la banda española Tu Otra Bonita.

Fue una experiencia inolvidable para la artista canaria pero especialmente para Sara, ya que supuso su debut como actriz en un vídeo musical. De eso hablaron en su visita a su programa de Radio Marca el pasado mes de enero. "Un día escuchas una voz y una canción que te abrigan como hacía tiempo que nada lo hacía y otro tienes la suerte de estar sentada con su autora, disfrutándola, en acústico, a menos de un metro de distancia. Emocionándote y dando gracias a la vida por que existan mujeres como ella", dijo Carbonero, definiendo a Valeria como "auténtica, pura, humilde, generosa, natural, comprometida y un montón de cosas más". Sara dice que es "la sensibilidad en estado puro".

Una carrera prometedora

Valeria es una joven artista que nació en el mundo virtual gracias a las versiones que hacía de temas de otros artistas. "El día de ayer fue uno de los días más bonitos de mi vida. No me salen más palabras que gracias a toda la gente que lo hizo posible y, sobre todo, a ese grupo de gente maravillosa que me arropó como nunca en el escenario, mi banda, y cómo no, a quien me acompaña desde el principio y desde ahí lo hace todo más fácil, Alberto Vela", escribió una emocionada Valeria después del concierto. "Gracias a mi querida María de la Flor por sumarse y poner su voz, gracias también de corazón a mis queridas/o Alba Reche, Paulina Castro y Nacho Taboada por acompañarme y hacer algo tan bonito. Y gracias a ustedes que me escuchan, que hicieron esto posible y que hacen que esta chiquita vaya cada vez dando pasitos más grandes", añadió.

