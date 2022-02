Fallece el cantante Pascual González, fundador de Los Cantores de Híspalis

El mundo de la música está de luto por el fallecimiento este domingo de Pascual González, fundador de los Cantores de Hispalís. El cantautor de 72 años estaba actualmente volcado en la gira Sevilla, pasión y esperanza, unos conciertos que iban a llevarse a cabo entre marzo y junio pero que fueron cancelados el pasado martes a causa de su empeoramiento de salud tal y como anunció la propia formación. Nacido en 1950 en el barrio de la Calzada de la capital hispaense, era una persona muy querida en la sociedad andaluza y deja un importante legado artístico del que forman parte temas tan conocidos como Qué no nos falte de na, A bailar, a bailar,Vámonos pa' Jerez o el himo del Betis, equipo del que era forofo. Además, canciones de Paloma San Basilio, Massiel o el Dúo Dinámico llevaban su sello.

VER GALERÍA

Las reacciones ante esta pérdida no han tardado en llegar. "Hermano Pascual González. Le diste un sonido a Sevilla. Todos estamos en deuda contigo. Siempre estarás en nuestros corazones. Pregonero eterno", ha dicho Carlos Herrera; "Qué pena más grande. Descansa en paz, maestro y amigo. Gracias por los buenos ratos llenos de música y buen humor", ha escrito David Bustamante: "Hasta siempre, querido amigo: poeta, genio, bético y buena persona", ha señalado Hugo Salazar: "No me lo puedo creer. Un gran artista, maestro y sobre todo amigo", ha dicho Dioni Martín, del grupo Camela. "Estoy desconcertado y roto ante este inesperado adiós. [...] Rey de nuestro folclore más popular, llevaste las sevillanas a los números 1 en venta de España y conseguiste que el mundo las bailara", ha remarcado Rafael Almarcha, de Siempre Así. La Hermandad de San Benito, de la que formaba parte, ha resaltado que el cantautor los llevó "a todos los rincones del mundo".

Autoridades como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su pesar por la triste noticia: "Sevilla, la música y el mundo cofrade nunca olvidarán a Pascual González. Ni los andaluces cómo le cantaba a Andalucía en cada sevillana". Por su parte, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se ha sumado también a las condolencias: "Nos deja su música, su poesía, sus sevillanas. Un legado que quedará presente para nuestra historia y que seguirá marcando el ritmo de nuestras tradiciones". Su antecesor en el cargo y exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha querido recordar a Pascual como "un hombre imprescindible para la historia de la música popular sevillana, que la llevó a lugares donde nunca antes había sonado. Poeta, compositor, autor, cantor...". La capilla ardiente del compositor se instalará en el Ayuntamiento de la ciudad hispalense que denominaba como su musa.

VER GALERÍA

El artista andaluz, que fue reconocido con la Medalla de Oro de Sevilla y tiene una calle en su barrio, había regresado a los escenarios en 2018 tras estar ausente durante una temporada por un cáncer de laringe que requirió de dieciséis operaciones. Pero el tiempo que estuvo centrado en su recuperación la música siguió teniendo un papel protagonista en su vida ya que estuvo trabajando en el disco conmemorativo por el 40 aniversario de los Cantores de Híspalis, grupo que diez años publicó un libro llamado Tributo que escribió el propio Pascual. Esta agrupación revolucionó el mundo de las sevillanas e incluso grabaron con la Filarmónica de Londres.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.