Las imágenes más personales de Esther Acebo mostrando los avances de su embarazo

El 2021 ha estado lleno de momentos mágicos y experiencias inolvidables para Esther Acebo, pero el 2022 promete ser incluso mejor para la actriz, quien lo ha recibido "con unas ganas que no puedo describir". Motivos no le faltan para ese entusiasmo. Más allá de la bonita etapa que está viviendo en el terreno profesional, para la protagonista de La casa de papel este año en el que nos encontramos marcará un antes y un después en el ámbito más personal puesto que va a convertirse en madre por primera vez y tanto su mirada como sus pensamientos están puestos en ese deseado momento. "Por favor, paciencia, por favor, estoy creando un sueño...", ha dicho la intérprete junto a una bonita imagen en la que, presumiendo de silueta premamá con un look de estilo victoriano, aparece sentada en una silla con las manos entrelazadas bajo la barriguita y los ojos cerrados.

A pesar de que intenta mantener su vida privada al margen de la popularidad internacional que le ha dado meterse en la piel de Estocolmo en la exitosa ficicón de Netflix, Esther ha optado por mostrar con naturalidad (y mucho orgullo) los avances de su embarazo. La dulce espera la conocimos cuando asistió al estreno de la quinta temporada de la serie en diciembre y poco a poco va dando pinceladas de cómo va creando vida en su interior a la vez que su felicidad aumenta. Además lo hace de una manera muy especial, mostrando imágenes pertenecientes a posados únicos que con toda seguridad la ayudarán a recordar siempre los sentimientos que le invaden durante estos nueve meses antes de ver por primera vez la carita de su bebé.

Preciosos posados en blanco y negro o momentos cotidianos aparecen en este álbum personal que supone un recorrido por el embarazo de Esther. No en vano, a través de las instantáneas se puede comprobar cómo por semanas va cambiando su silueta, en la que queda patente la impronta del ejercicio y la disciplina. Además de ser licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Castilla-La Mancha, la actriz es una gran aficionada al yoga y sigue los consejos de un entrenador personal para mantenerse en forma. Entre sus grande pasiones se encuentran también sus mascotas, Petra y Django, quienes completan la familia formada por la intérprete madrileña, quien la denomina con sentido del humor Villa-Rizos. Los dos perros son sus incondicionales compañeros de aventuras y próximamente sumarán al bebé a todos esos viajes de desonexión y paseos.

La primera gran alegría que le ha traído el 2022 ha sido iniciar una nueva vuelta al sol. El 19 de enero cumplía 39 años rodeada del amor incondicional de su familia así como del cariño y la admiración de de sus compañeros y amigos, quienes la colmaron de mensajes bonitos y nuevos deseos en una fecha tan significativa que a partir de ahora celebrará ya con la compañía de su bebé. Dos días antes cumplía siete años su perrita Petra, que se llama igual que uno de los papeles que interpretó en el teatro. Al hacer balance, Esther reconocía sentirse "afortunada" por lo que queda por venir y tmbién por todo lo vivido hasta el momento. Y es que, más allá de la satisfacción de hacer lo que le gusta y que el público lo reciba con cariño, formar parte de la popular banda de atracadores con caretas de Dalí le ha dado buenos amigos como su pareja en la ficción, Jaime Lorente, quien también ha sido papá recientemente.

Sus inicios como presentadora

Los primeros pasos profesionales de Esther fue como presentadora en el programa infantil Kosmi Club en Castilla-La Mancha Televisión, donde estuvo cuatro años. También fue modelo publicitaria, se puso al frente de los informativos de Cosmopolitan TV y ejerció de reportera en Non Stop People. Estos compromisos los compaginó con su formación como actriz, un trabajo por el que sentía atraída desde niña, cuando participaba en obras escolares. Hizo varios cursos Arnold Taraborrelli, Juan Pastor, Iñaki Aierra y fue alumna de la prestugiosa escuela de Cristina Rota. A raíz de ahí empezó a encandenar proyectos en teatro, cine y televisión, siendo La casa de papel un proyecto que ha marcado un punto de inflexión en su carrera, en la que, con toda seguridad, seguirá sumando retos.

