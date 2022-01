María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, divertida escapada a la nieve con el hijo de la diseñadora

Loading the player...

La relación entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi continúa avanzando viento en popa. No paran de hacer planes juntos: en esta ocasión han hecho una escapada a la nieve, a Sierra Nevada, y han compartido con sus seguidores algunas imágenes mostrando lo bien que lo han pasado. Pero no han viajado solos: les ha acompañado Elías, el hijo de cuatro años que la diseñadora tuvo durante su matrimonio con el empresario Jordi Nieto. Elías no había estado antes en la nieve y, teniendo en cuenta que era la primera vez que esquiaba, ¡no lo ha hecho nada mal! Dale al play y no te lo pierdas.

María José Suárez disfruta de un día de campo con Álvaro Muñoz Escassi y su hijo Elías

