Conoce a Clara Galle y Julio Peña, los protagonistas de 'A través de mi ventana'

El próximo 4 de febrero se estrena en Netflix A través de mi ventana, la primera de las tres películas basadas en las exitosas novelas de Ariana Godoy, una escritora venezolana que publicó el primer libro de la trilogía en Wattpad, la plataforma en la que millones de jóvenes leen obras de autores poco conocidos. Este romántico filme está protagonizado por Clara Galle y Julio Peña, dos jóvenes actores que se ponen al frente de una historia de amor en la que ella intentará por todos los medios que el chico caiga rendido a sus pies. El intérprete nació en San Sebastián el 15 de julio del 2000 y este papel en la plataforma estadounidense supone su primera vez como protagonista en el cine. Amante de la guitarra, el piano, los deportes de nieve y el surf, el actor es cinturón marrón de kárate y ha tenido mucho éxito poniéndose en la piel de Manuel Gutiérrez Quemola, uno de los personajes de la serie argentina de Disney Channel, Bia. Muy celoso de su intimidad, además de participar en numerosas obras de teatro y varios musicales como Alicia en el País de las Maravillas y Moulin Rouge, este amante de los viajes también formó parte del reparto de Acacias 38 y ha sido el enamorado de Aitana en el videoclip de Berlín.

VER GALERÍA

'Quién es Anna', la serie de la que todo el mundo hablará a partir de febrero

En cuanto a la protagonista, nació en Pamplona en 2002 y se llama Clara Huete Sánchez, aunque su nombre artístico es Clara Galle. Comenzó su formación en interpretación desde muy pequeña, compaginando sus estudios como actriz con los de danza contemporánea y gimnasia rítmica hasta conseguir su sueño. A pesar de que A través de mi ventana también es el primer proyecto de ficción donde la intérprete se pone al frente, lo cierto es que ya había participado en varias importantes campañas publicitarias para televisión, entre las que destacan Fanta o Tous, spot que realizó junto a la estrella mundial Emma Roberts en 2019. Pero no solo eso, la actriz, que actualmente estudia Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, está pendiente de estrenar la segunda temporada de El internado: Las cumbres y es la protagonista del videoclip de Tacones rojos, el tema de Sebastián Yatra que tiene ya más de 68 millones de reproducciones.

A Clara, que "no necesita yema para molar un huevo", tal y como ella misma tiene puesto en sus perfiles sociales, le gusta mucho viajar, salir con sus amigos y la fotografía, aunque una de sus grandes pasiones es el dibujo. Enamorada del actor Albert Salazar, compañero de la serie El internado: Las cumbres, la actriz asegura en su que le gusta complicarse la vida y que si quiere conseguir algo inimaginable lo que haces es crear arte. "Escribo cosas que nadie nunca leerá sobre ello, creo playlist que me recuerden a ello y lleno de garabatos el papel. Me emociono por esa persona, ese plan o ese sueño. Estoy muy feliz cuando creo arte", dice en una de sus publicaciones.

VER GALERÍA

De 'Secretos de un matrimonio' a 'Cardo': las series que no puedes perderte antes de acabar el año

Adaptada por Netflix, la trama de A través de mi ventana relata la historia entre Raquel, una joven que lleva toda la vida enamorada de Ares, su atractivo y misterioso vecino. Sin intercambiar nunca ni una sola palabra con él, cree observarlo sin ser vista y su objetivo es conseguir que el chico le haga un hueco en su corazón. Y aunque ella no es una niña inocente, no está dispuesta a arriesgarlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma... "¿Te crees que no sé lo de tu pequeña obsesión conmigo?", pregunta el adolescente en el tráiler del filme.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.