'Quién es Anna', la serie de la que todo el mundo hablará a partir de febrero

El próximo 11 de febrero se estrena ¿Quién es Anna?, la nueva serie de Netflix de la que todo el mundo hablará próximamente. La ficción, creada Shonda Rhimes, narra la historia real de Anna Delvey, una mujer que se hizo pasar por multimillonaria para estafar a varios bancos, hoteles y a diferentes personalidades de la élite de Nueva York. Protagonizada por la ganadora del Emmy Julia Garner (Ozark, The Assistant), la trama está inspirada en un artículo publicado en la revista New York Magazine, titulado: How Anna Delvey Tricked New York's Party People, donde su autora, Jessica Pressler (que también es guionista del proyecto), dio a conocer al mundo una historia absolutamente fascinante y que dejó en shock a la sociedad estadounidense. "Se inventó una vida para ganar followers, reputación y una celdita en la cárcel", relatan en los perfiles sociales de la plataforma estadounidense junto a un tráiler que ha dejado a todos estupefactos.

VER GALERÍA

De 'Secretos de un matrimonio' a 'Cardo': las series que no puedes perderte antes de acabar el año

La nueva serie de Netflix muestra la historia de "una periodista, Vivian, que investiga el caso de Anna, la legendaria heredera alemana de Instagram que robó los corazones del panorama social de Nueva York y también su dinero. Pero, ¿es la protagonista la mayor estafadora de la ciudad o es simplemente el nuevo retrato del sueño americano?", relatan desde la plataforma. Juntas formarán una oscura y divertida relación de amor-odio mientras Anna espera su juicio y la comunicadora lucha a toda prisa para responder a la mayor pregunta de la sociedad: ¿quién es Anna Delvey?

Después de seguir triunfando con Anatomía de Grey y llegar al número uno con Los Bridgerton en Netflix hasta ser desbanda por El juego del calamar, Shonda Rhimes vuelve con esta ficción que promete tener enganchados a los espectadores durante nueve episodios. "Si hubiera sido un hombre no habría causado tanto alboroto. Si hubiera sido una chica guapa, no habría causado tanto revuelo. Pero como era una mujer de apariencia normal, inteligente, brillante, que perseguía lo que quería y no sentía remordimiento por ello, la gente estaba indignada, conmocionada y fascinada", explicó la creadora de la ficción en Variety.

VER GALERÍA

Juan Pablo Medina ('La casa de las flores') reaparece tras haber perdido una pierna

La también productora y guionista de la ficción ha asegurado además que no cree que la protagonista haya hecho algo diferente a lo que hace cualquier tipo en Wall Street. "Ninguno de ellos ha ido a la cárcel y ella ha estado en prisión durante bastante tiempo. No quiero decir que no haya hecho nada malo. Solo digo que que fuera una mujer jugó un papel importante", añadió Shonda al citado medio. Junto a la protagonista, se suman al reparto Anna Chlumsky (Vivian), Arian Moayed (Todd), Alexis Floyd (Neff), Anders Holm (Jack), Terry Kinney (Barry), Katie Lowes (Rachel), Jeff Perry (Lou), Anna Deavere Smith (Maud) y Laverne Cox (Kacy). En el equipo técnico está la propia creadora, Matt Byrne, Jess Brownell, Abby Ajayi y Nick Nardini como guionistas y David Frankel, Tom Verica, Daisy Von Scherler Mayer, Ellen Kuras y Nzingha Stewart, que ejercerán como directores de los diferentes episodios de la ficción.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.