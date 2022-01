Alessandro Lequio presume del talento de su hija Ena... ¡jugando al golf!

Loading the player...

De tal palo, tal astilla. Alessandro Lequio le ha inculcado a su hija su pasión por el deporte. 'Love Ena', ha escrito muy orgulloso para presumir de su pequeña jugando al golf. Con tan solo cinco años, Ginevra Ena ya es casi experta es este deporte deporte, ya que lleva recibiendo clases desde muy pequeña y ¡estilo no le falta!. El colaborar de televisión no ha sido el único que no ha podido resistirse a su pequeña, ya que María Palacios ha querido comentar la tierna imagen. 'Mi ratona', ha escrito. Dale al play y no te pierdas el último logro de la hija de Alessandro Lequio en esta disciplina.

