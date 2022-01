¡Acertó! El bebé de Ion Aramendi es...

El propio Ion Aramendi había avanzado el posible sexo de su bebé. Cuando el presentador de Mejor contigo de TVE confirmó en su programa que va a ser padre por tercera vez comentó que parecía una niña, algo que ahora ya está claro. Ha sido la futura mamá, la periodista María Amores, quien ha explicado que después de dos niños tendrán una pequeña en casa. “Que se vaya enterando la niña que sus colores son el blanco y el azul. Feliz día de San Sebastián (Y felicidades a mí que ya no voy a ser la única chica en casa)” escribía junto a una imagen en la que ya se aprecia su embarazo y en la que hace un guiño a la fiesta de la tamborrada de San Sebastián. El matrimonio ya es padre de dos niños, Ion y Lucas, que dentro de unos meses podrán jugar con su nueva hermana.

Fue una sorpresa para Ion que su compañera Laura Lobo le felicitara por su próxima paternidad en el programa que presentan juntos. Emocionado y entre risas, se confesaba afortunado y bromeaba con que su mujer lo contaba todo, refiriéndose al mensaje en el que había mostrado una de sus primeras ecografías. "No puedo negarlo, estoy felicísimo. Mi querida mujer también, mi querida María, a la que adoro. Estamos superfelices" aseguraba, cuando su compañera le pedía que compartiera la buena noticia con los espectadores.

Monento profesional excelente

Un momento dulce a nivel personal que se une a otro ajetreado, aunque igualmente satisfactorio, profesionalmente hablando. A los espacios que conduce Mejor contigo y El cazador se ha unido un tercer programa La noche de los cazadores, un concurso que se acaba de estrenar con una excelente acogida. En declaraciones a Vertele ha hecho un pequeño balance de la etapa que atraviesa, explicando que le importa más hacer bien su trabajo que el éxito que este le pueda proporcionar. “Quiero sentirme orgulloso de lo que hago y quiero que mis hijos lo estén también de su padre. No soy consciente del éxito ni de dónde estoy” comentó.

El presentador, que se hizo conocido gracias a su trabajo en Sálvame (donde estuvo durante siete años) y en ETB, asegura que el formato de concurso es el único que le faltaba por probar. “Venirme a un concurso era algo que desde pequeño me ha gustado” explicaba en el citado medio, donde detalla algunos de sus programas preferidos entre los que se cuentan Un, dos, tres y El tiempo es oro. “Luego he sido muy fan de los que han venido después: he sido fan durante años de Pasapalabra y mi hijo prácticamente ha aprendido a leer viéndolo... Soy fanático de los concursos, me gustan mucho” asegura.

