Beret, devastado tras la pérdida de su hermana, le dedica un precioso homenaje

Beret no está pasando por su mejor momento. El reciente e inesperado fallecimiento de su hermana mayor Sandra, hace poco, ha hecho que el cantante se desnudase el alma para que compusiese una de sus canciones más emotivas y especiales hasta la fecha. Por ahora, el sevillano no ha dado ningún detalle del tema y tampoco ha entrado en las causas de su muerte. No obstante, lo que sí que ha hecho ha sido compartir con todos sus seguidores un sentido homenaje a modo de despedida a su hermana tras la trágica noticia de su pérdida.

El artista ha expresado sus sentimientos de la forma más sincera posible, a través de un mensaje que ha acompañado al vídeo de la canción, en el que se podía leer lo siguiente: "Te he escrito esta letra a ti Sandra, para que allá donde estés la escuches", comenzaba escribiendo. "Nunca voy a aprender a despedirme de ti, nunca voy a poder dar ni la mitad de amor que tú nos has dado a todos, nunca hubiese sido como soy si no me hubieses cuidado como si fueras mi segunda madre... Te quiero, hermana. Descansa en paz para siempre", lamentaba Beret con este profundo texto, para pasar a un vídeo en blanco y negro en el que aparecía el sevillano, sin que apenas se le viese la cara, con su guitarra tocando e interpretando con emoción la canción en acústico que le había creado a su hermana.

Por su parte, este emotivo tema compuesto por el cantante con todo su amor y sentimiento hacia su hermana Sandra decía así: "Tú no tienes sentido en el cielo, tu ya eras un ángel antes de haberte ido. Sé que nada en la vida es enterno pero me faltó un momento para despedirme contigo. Yo que fui aprendiz de tus cuentos, tú una fuente en el desierto, tú mi hermana y yo tu niño. Te ha faltado vida para decirme que darías la tuya que me cuidarás en el camino y volarás por encima de nosotros protegiéndonos cada paso que no daremos contigo. Soñaré con tenerte en mis brazos, sé que quizás no soy experto en decirte te quiero, gracias por hacerme sentirme grande siendo tu hermano pequeño", recitaba Beret con entereza y profundidad, acompañando la letra con los acordes de la guitarra.

La noticia de la repentina muerte de Sandra, la hermana mayor de Beret, ha dejado a todo su público conmocionado y muchos de sus seguidores le han querido transmitir mensajes de cariño y de ánimo. También, muchos de los compañeros de profesión han querido estar cerca del cantante con mensajes de apoyo como Lola Índigo, "te quiero amigo, mucha fuerza"; Danny Romero, "mucha fuerza"; Miriam Rodríguez, Dani Fernández, Juan Carlos Arauzo Lérica, "fuerza, brother"; Sofía Ellar o locutores de radio como Tony Aguilar, "te quiero, amigo mío. Mucha fuerza a la familia", entre otros. Cabe recordar que Beret había estrenado nuevo single la semana pasada, El día menos pensado. Un tema en el que mantiene ese sello tan personal que le caracteriza.

