'¡Eso es arroz con cosas!': Ricky Merino sale en defensa de la paella en la televisión inglesa

Ricky Merino ha comenzado el 2022 con un nuevo reto televisivo en el que ha debutado como presentador de The Language of love un programa de citas en la televisión inglesa. Durante una entrevista en Channel 4, la cadena donde se emite su espacio, el cantante ha salido en defensa de uno de los platos más importantes de la gastronomía española: la paella. El que fuera concursante de Operación Triunfo ha explicado en Steph’s Packed Lunch, un formato matinal presentado por Steph McGovern, cómo es verdaderamente la receta de este plato típico valenciano. Tras mostrar unas imágenes de una elaboración hecha en una paellera, el cantante se ha negado a reconocer que eso fuera una paella y ha relatado cuál es el problema con este alimento. "Eso era horrible; quiero decir, eso no era una paella tradicional. ¡Eso es arroz con cosas, con muchas cosas!, Con carne, con de todo... no era una paella valenciana", ha dicho el artista a la presentadora, que no tenía ni idea de que fuera un "plato específico". Además, el intérprete de Miénteme ha querido dejar claro que la paella no es de España sino de Valencia: "Eso era arroz con cosas", ha vuelto a hacer hincapié Ricky.

VER GALERÍA

Sus mejores recuerdos, su vida actual, próximos proyectos... Celebramos con Rosa el 20º aniversario de OT

Desde el pasado 4 de enero, Ricky Merino presenta junto a Davina McCall The Language of love. "Quién me iba a decir cuando de pequeño buscaba la forma de piratear la señal de la tele británica en Mallorca, que años después acabaría currando en ella y al lado de la mismísima Davina McCall, a la que le agradezco que me lo haya puesto tan fácil. Gracias a la cadena y las productoras por la oportunidad", escribió el cantante en sus perfiles sociales, muy ilusionado con el nuevo reto al que se ha enfrentado.

Este dating show busca demostrar que el idioma no tiene por qué suponer un problema o un obstáculo para que una pareja se enamore. "Británicos y españoles que buscarán el amor sin hablar la misma lengua", contó Ricky a sus seguidores para anunciar The Language of Love, un formato que intenta enseñar que la química entre dos personas es a veces más importante que el propio lenguaje. Con incapacidad para entenderse el uno al otro, los participantes tendrán que averiguar si tienen los suficientes puntos en común como para que surja el amor entre ellos.

Chenoa conserva todos los estilismos de cuando concursó en 'Operación Triunfo': 'No tiro nada'

The Language of Love no es su primer programa como presentador, pero sí el más ambicioso, y es que Ricky Merino abre las puertas a un nuevo público en el que, además, demuestra su perfecto dominio del inglés. Tras ponerse al frente de El chat, espacio posterior a las galas de Operación Triunfo 2018, el cantante tuvo la oportunidad de ser el maestro de ceremonias en ¡A cantar!, un talent de Netflix en el que seis concursantes demuestran sus habilidades interpretando temas conocidos y en el que hay un bote de hasta 30.000 euros que se va acumulando a medida que superan las distintas fases.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.