Los detalles de la despedida a Jaime Ostos en Andalucía

La pasada semana María Ángeles Grajal regresaba a España destrozada tras la muerte de su marido Jaime Ostos, que falleció el día 8 de enero a los 90 años mientras estaban pasando unos días de vacaciones en Colombia. A su llegada a Madrid se reunió con los hijos del torero, Jaime, Gabriela, Gisela y Jacobo, que la abrazaron emocionados uniéndose en el dolor por lo ocurrido. Los cinco estarán presentes en la despedida al maestro que constará de diversos homenajes en estos próximos días que la familia ha detallado. El jueves día 20 será el funeral en Madrid, una ceremonia que se celebrará a las 20.15 horas en la iglesia de Santa Bárbara y en la que a su viuda se unirán los hijos del torero y los amigos que quieran recordarle y acompañar a los suyos.

El viernes 21 sus restos se trasladarán a Sevilla donde la Real Maestranza, plaza que le vio triunfar, será escenario de un sentido homenaje de parte de quienes le acompañaron en su trayectoria. “El viernes día 21 a las 5 de la tarde, en La Real Maestranza de Sevilla, vuelta al ruedo del coso del Maestro, con la presencia de familia, amigos y de los familiares de su cuadrilla histórica. Seguida de una Santa Misa en la Iglesia del Baratillo” señala el comunicado firmado por su hijo Jaime. Al día siguiente, sábado 22 de enero se celebrará otra misa funeral, momento en el que se depositarán sus cenizas en la Parroquia de Santiago, en Écija.

“El sábado 22, a las 12.30, en la Parroquia de Santiago, solemne funeral en su pueblo natal, que tanto quería, Écija. Donde reposarán sus restos definitivamente, a los pies de monumento por realizar, cuyo expediente está en trámites para su aprobación por el Exmo. Ayuntamiento. En espera de la resolución plenaria, sus cenizas se guardarán tras el altar mayor de esa Iglesia, en un columbario, que su familia ha ofrecido para su guarda y custodia” explica el citado comunicado. En el documento se recuerda al torero con unas cariñosas palabras, citando dos de sus cualidades que serán atesoradas por aquellos que compartieron con él sus vivencias: “Descanse en paz, el torero genial y amigo de sus amigos”.

Así le recuerdan sus seres queridos

María Ángeles Grajal se ha confesado desolada por la inesperada muerte de su marido, con quien pasó las fiestas navideñas en diversas zonas de Colombia. “Cada día que pasa más cercana a la realidad que tengo aquí” señaló poco después de la muerte de Jaime. “Era muy franco, muy sincero, pero la gente que de verdad le ha conocido le adoran, todos. Por las redes sociales lo estoy viendo y mi hijo me lo dice. Era un ser entregado, amigo de sus amigos", añadió. "Un ser más noble y más generoso no lo he visto en mi vida” dijo.

Su hija Gabriela y su hijo Jacobo también lamentaron lo ocurrido con mucha tristeza, contando que durante sus días en Colombia había demostrado sus ganas de disfrutar de la vida. “Mi padre estaba genial y ha muerto como quería, bailando con su gente y con su gran amor", contó Jacobo. "Estaba con ellos estos días por llamadas de WhatsApp y mi madre a todas horas me mandaba fotos de él, en la playa con los amigos comiendo, el día de Nochevieja y bailando. Y ayer entrené al fútbol, y me ha despertado la noticia ahora, hace prácticamente dos horas. Y no me lo creía, pensaba que estaba soñando aún", lamentó.

