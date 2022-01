Rafa Nadal relata su peor momento profesional y las dudas que le asaltaron

Es el número 5 del mundo, después de haber estado en lo más alto del ránking de la ATP, y aunque cualquiera pueda pensar que Rafa Nadal lo tiene fácil para mantenerse en ese puesto, lo cierto es que el último año y medio ha sido una verdadera lucha para continuar al nivel al que juega desde hace ya veinte años. El tenista manacorí ha ganado este lunes en la primera ronda del Abierto de Australia contra el estadounidense Giron y en la rueda de prensa con los medios ha admitido después que hace solo un mes y medio no sabía si podría o no presentarse ante el público de Oceanía. "Yo simplemente vivo mi día a día", ha asegurado ante los medios tras su victoria en Melbourne.

Los últimos seis meses Rafa ha estado apartado de las canchas por una intervención en el pie izquierdo, en donde lleva sufriendo molestias desde el comienzo de su carrera y la situación se había agravado después del confinamiento, a pesar de que comenzara la pandemia con molestias en la rodilla que terminaron solucionándose con el descanso. Un año en el que los dolores que siempre han aquejado al tenista le han hecho imposible participar en múltiples torneos, y que le ha mantenido cauto sobre sus posibilidades y su futuro en el deporte a los 35 años. "Tengo que perdonarme los fallos porque los va a haber por la situación en la que llego", ha dicho en Australia depsués de haber ganado 6-1, 6-4 y 6-2, pero manteniéndose como siempre crítico y exigente consigo mismo, actitudes con las que se construye el campeón innegable que ha sido en las dos últimas décadas. "Para mí, hoy día lo único importante es jugar al tenis, y a partir de ahí ya veremos lo que puede ocurrir. Quiero disfrutar de luchar, de verme entrenando y competitivo. Para mí, esto es un sueño hecho realidad; evidentemente, con la autoexigencia que siempre he tenido", ha comentado.

Actualmente, Rafa está igualado con Novak Djokovic y Roger Federer en cuanto a grandes premios obtenidos. Los considerados como tres mejores tenistas del mundo están igualados con veinte títulos, pero al español no le preocupa mantener y revalidar su récord esta temporada: "No creo que mi futuro dependa de si termino ganando un Grand Slam más que Novak o que Roger. No creo que la felicidad de mi futuro en ningún caso dependa de ello". Pero ninguno de sus dos competidores jugará en este torneo en Australia, por lo que es el único gigante que tiene actualmente la posibilidad de superar la mágica cifra.

En los dos últimos años Rafa ha hablado también en alguna ocasión sobre otros de los aspectos de su vida que son una fuente de felicidad para él, como la posibilidad de ser padre, un tema que surgió durante el confinamiento y teniendo reciente su boda con Mery Perelló. Su esposa ha continuado su compromiso social con los proyectos de la Fundación Nadal, que ha comenzado una nueva etapa en la que el tenista ha estado también muy involucrado. Además, la familia del deportista ha seguido acompañándole por el mundo, demostrando que son su mejor apoyo dentro y fuera de las pistas.

