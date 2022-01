La pareja confirma así su relación ¡Ya no se esconden! Dani Martín, un divertido intruso en el baile de su novia María Partida La 'influencer' comparte su primer vídeo con el cantante, donde este se cuela por detrás para gastar una broma a su chica

Dani Martín y María Partida ya no esconden su relación... y lo hacen de la forma más divertida. La influencer cuyo apodo es 'Meriloves' ha compartido un vídeo donde sale en primer plano bailando junto a Nacho Jara, amigo del cantante y uno de los profesionales que forman parte de su equipo de producción. Mientras ambos hacían la misma coreografía al ritmo del colombiano Camilo y su tema Buenos días, el ex líder de El Canto del Loco aparece por detrás cual intruso para gastar una broma a su chica. Es la primera vez que ella se muestra con él en sus redes sociales, un mes después de saberse que entre ambos había surgido la chispa. Se conocieron gracias a la amistad que tienen los dos con María Pombo y Pablo Castellano, quienes les presentaron un día y a raíz de ahí surgió todo. A la vista de las imágenes, el reconocido artista de 44 años y su nueva novia, que tiene 33 y es madre de una niña, se lo pasan bomba juntos. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

