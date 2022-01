Un embarazo precoz, el grave accidente de su hija... Las experiencias que marcaron la vida de Jamie Lynn Spears

El cruce de declaraciones entre Britney Spears y su hermana Jamie Lynn ha ido subiendo de intensidad en los últimos días (sobre todo de parte de la primera), agudizando un conflicto que por ahora no parece haberse solucionado. Las dos hermanas, que en su infancia siempre aparecían muy unidas y cómplices, están ahora enfrentadas por la reciente publicación del libro de memorias de Jamie Lynn, de 30 años. Things I should have said es el título de la controversia, en el que la también artista recoge los acontecimientos que han marcado su vida y, claro, la relación con su hermana. Esta ha criticado el interés que muestra ahora Jamie Lynn por ella, reprochándole que mientras ella estuvo bajo la tutela de su padre no manifestó tanta preocupación. Britney, de 40 años, asegura que su hermana pequeña siempre tuvo la vida solucionada y que no se esforzó por nada, a lo que Jamie Lynn ha respondido con incomodidad y pidiendo a la cantante que trasladen sus diferencias al terreno privado. “Llámame” decía Jamie Lynn tras los ataques de su hermana.

La vida de Jamie Lynn ha transcurrido también, al menos así fue durante su infancia, en un escenario. Siguiendo el ejemplo de su hermana mayor debutó en una serie juvenil All That, donde demostró una vis cómica que le granjeó después un papel en Zoey 101, de Nickleodeon (Britney fue chica Disney) cuando era apenas una adolescente. En seguida se convirtió en una estrella, una fama que se vio frenada de golpe por la noticia de su embarazo a los 16 años, en 2007 (tenía 17 cuando nació sus hija). Esta maternidad causó una gran conmoción debido a la juventud de Jamie Lynn y supuso el fin de la serie. Tras separarse de Casey Aldridge, padre de la pequeña Maddie, Jamie Lynn se mudó a Nashville para iniciar una carrera como cantante.

En 2011 hizo su debut como artista country con el álbum The Journey, una trayectoria que ha avanzado de manera discreta y que ha compaginado con sus incursiones en la interpretación. Se ha mantenido estos años bastante alejada de los focos, centrada en su vida personal y en algunos papeles televisivos como la serie Sweet Magnolias (Netflix) y un especial recordando las tramas de Zoey 101. Entre sus actuaciones, cabe recordar una en 2017 durante los premios Radio Disney, donde interpretó un medley de varios temas de su hermana. Este episodio ha sido recordado recientemente por la propia Britney que se confesó “muy dolida” por aquello, reflejando una rivalidad profesional con su hermana pequeña que también ha admitido.

El grave accidente de su hija Maddie

En 2014, Jamie Lynn se casó con Jamie Watson, con quien tuvo a su segunda hija Ivery (nació en 2018). Juntos afrontaron otro de los episodios más complicados en la vida de Jamie Lynn: el terrible accidente de su hija Maddie en 2017. La niña conducía un quad durante un encuentro familiar y el vehículo volcó cayendo a un lago. La pequeña fue trasladada al hospital donde permaneció inconsciente varios días, tras los que despertó sin ninguna secuela. Entonces Jamie Lynn calificó la recuperación de “milagro”. “Viví la peor pesadilla que puede vivir una madre o cualquier persona, delante de mis ojos, sin poder hacer nada” dijo entonces. Fue este episodio el que animó a Jamie Lynn a contar su historia.

En ella ha definido el comportamiento de su hermana como “errático” y “paranoico”, unos calificativos que ha explicado en el contexto de lo que sentía cuando era joven. “No puedo hablar del estado mental de otra persona, no creo que eso sea justo. Puedo decir cómo me sentí porque eso importa. Importa que me dolió…” aseguró defendiéndose. “Me he pasado toda la vida pensando que tenía que fingir que era perfecta, incluso cuando no lo era, así que por primera vez me estoy sincerando acerca de mi propia salud mental”. La publicación de este libro ha vuelto a colocar a Jamie Lynn en el foco público después de años de discreción y coincidiendo además con el final de la tutela legal de su hermana Britney, batalla legal que finalizó el pasado noviembre y que ha sacado a la luz las rencillas que hay en la familia.

