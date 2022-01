Fallece Betty White, la inolvidable actriz de 'Las chicas de oro', a los 99 años

Estaba a punto de celebrar su centenario -el 17 de enero cumplía un siglo de vida- pero no ha sido posible. Betty White, inolvidable por su papel de Rose Nyland en la legendaria seria Las chicas de oro, ha fallecido en su domicilio antes de finalizar el año 2021, tal y como confirmó su agente Jeff Witjas al Washington Post. Una reina de la comedia internacional que ostentaba el récord guinness de ser la actriz viva con la carrera profesional más larga. No en vano comenzó a hacer reir al público en los años 40, un sentido del humor que mantuvo hasta el final de sus días. "No me gusta el otro lado. El lado positivo es mucho más divertido", señaló recientemente en la revista People.

Betty White nació en 1922 en Oak Park, Illinois. Desde muy jovencita soñó con convertirse en guardabosques, pero en ese momento a las mujeres no se les permitía ejercer esa profesión -el Servicio Forestal de los Estados Unidos la nombró guardabosques honoraria a los 88 años-. Al no poder llevar a cabo su pasión, decidió buscar trabajo en radio y televisión, y la fortuna no pudo sonreirle más iniciando una carrera que ha durado más de ocho décadas. Empezó a trabajar en los años 40 y en 2019 aún la pudimos ver en un par de series, además de prestar su voz en la película Toy Story 4 o aparecer junto a Sandra Bullock y Ryan Reynolds en la pelicula La proposición.

En sus ochenta décadas de carrera ha ganado siete Emmys y ha protagonizado algunos de los papeles más memorables de la televisión, incluido el de la feliz ama de casa Sue Ann Nivens en La chica de la tele, papel con el que consiguió dos premios Emmy, considerados como los Oscar de la comedia, la dulce Rose Nylund en Las chicas de oro, con el que se llevó tres Emmy de 17 nominaciones, y como presentadora del concurso Just Men!, por el que se llevó otros dos galardones. En el año 2018 puso en pie a la Academia de la Televisión en la 70ª edición de los Emmy, donde se le rindió un homenaje a toda su carrera, y al subir al escenario bromeó tras recibir un beso de Alec Baldwin: "¿Creeis que voy a dejar escapar una oportunidad así?".

La estrella de la fama que poseía en el conocido bulevar holliwoodiense se ha llenado de flores y velas convirtiéndose en un memorial en su honor. A pesar de la tristeza que ha provocado su fallecimiento, siempre dejará un legado no solo artístico, sino también de alegría y optimismo, como el que siempre derrochaba en cada una de sus apariciones públicas. "No te tomes demasiado en serio. Puedes mentir a los demás, pero no puedes mentirte a ti mismo. Solo mira el lado positivo y no insistias en lo negativo. Me aburro de la gente que se queja de esto o aquello. Es una pérdida de tiempo", aseguró en una entrevista la actriz, que gozó de una muy buena salud hasta el último momento.

