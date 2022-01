La chica de oro, Betty White a punto de cumplir ¡100 años!

Loading the player...

Betty White no solo tiene el honor de aparecer en el Libro Guinness de los Récords por tener la carrera más larga y prolífera de la historia si no que además, puede presumir de estar a punto de cumplir los 100 años disfrutando del cariño y la admiración de todos sus compañeros en Hollywood. El próximo 17 de enero, para ser más exactos, la intérprete que daba vida a Rose Nyland en la serie 'Las chicas de oro' creada por Susan Harris y emitida originalmente por la NBC desde 1985 hasta 1992, cumplirá 100 años y lo hará con un magnífica y envidiable forma física y con la suerte de poder seguir en activo, y es que Betty White sigue siendo, a punto de entrar en la centena, una mujer alegre y vitalista que contagia su energía a todo el que le rodea. Además, la actriz nacida en Illinois en 1922 consiguió convertirse en productora y fundar su propia compañía lo que le permitía crear sus propios programas de radio y televisión en tiempos en los que el techo de cristal de las mujeres era un lastre para todas ellas. Una vida de película que en unos días cumplirá los 100 años. ¿Quieres conocer la historia de Betty White? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

