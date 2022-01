Chris Hemsworth se divierte como un niño: en bañador y ¡sumergido en la nieve!

Loading the player...

"Bañarse en el hielo ya es anticuado, ahora se trata de hacerlo en la nieve para el 2022", con estas palabras el marido de Elsa Pataky, Chris Hemsworth, ha querido retar a sus seguidores para que en el próximo año que está a punto de empezar, hagan como él y 'se den un baño' en la nieve retando a las bajas temperaturas propias de la Navidad. Toda una hazaña con la que el protagonista de 'Thor' parece no sentir dolor a tenor del gesto que hace con el rostro en la imagen y a pesar de tener el pecho enrojecido a causa del frío. De lo que no hay duda es de que la familia Hemsworth- Pataky se está divirtiendo de lo lindo estas navidades en su viaje a la montaña tal y como estamos viendo gracias a las imágenes que la pareja de actores está compartiendo con sus seguidores. ¿Quiere ver a Chris Hemsworth sumergido en la nieve en bañador? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

