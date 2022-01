Pau Gasol, a punto de despedir un año lleno de cambios: así es su nueva vida

Loading the player...

Pau Gasol inició el pasado mes de octubre una etapa completamente nueva en su vida. Tras más de dos décadas de brillante trayectoria deportiva, el barcelonés anunció entre lágrimas la noticia: "Me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión difícil, pero meditada", declaró. La leyenda del basket estuvo arropada en aquel momento por los dos pilares más importantes de su vida: su mujer, Cat McDonnell, y su hija Ellie, que cumplió un año en septiembre. Y con sus dos chicas, Gasol está celebrando las primeras Navidades de esta nueva vida. El deportista ha compartido algunas fotografías en las que podemos ver cómo está pasando las fiestas, dejando claro que, si algo no ha cambiado, es lo importante que es para él la familia. Repasamos, en vídeo, cómo es ahora su día a día. Dale al play y no te lo pierdas.

-El entrañable momento de Pau Gasol con su niña y las hijas de Kobe Bryant en la cancha

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.