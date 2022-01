Sara Carbonero y Kiki Morente, Navidad en familia, pero por separado

Sara Carbonero y Kiki Morente se conocieron hace seis meses y, desde entonces, su amistad especial se ha ido consolidando. Sin embargo, parece que han pasado las fiestas por separado, a juzgar por las últimas declaraciones del artista. Según contó antes de actuar en el mítico Florida Park con su hermana, Estrella Morente, y otros artistas, como La Mary de Chambao o Antonio Carmona, disfrutó de la Nochebuena y la Navidad "en familia, con la abuela, en armonía", sin confirmar si la periodista estuvo presente o no en las celebraciones. Haciendo gala de su habitual discreción, el cantaor aseguró que 2021 había sido un año "muy bonito" a nivel profesional y que al 2022 solo le pedía "más trabajo, mucha paz, mucho amor y mucha alegría".

El concierto fue todo un éxito y Estrella Morente, tras la actuación, evitó pronunciarse sobre la relación de su hermano y Sara Carbonero. "Yo puedo hablar de todo, pero no me meto en la vida de los demás", dijo, y explicó cómo había pasado estos días. "Muy bonitos, en familia, pero tristes porque hay mucha gente que lo está pasando mal y no te puedes reunir con todos". Además, adelantó sus planes para fin de año. "En familia, tranquila. Con Javier (Conde), con los niños, con la abuela, tranquilos".

La expetación por ver a la periodista en el concierto era máxima, sin embargo, no estuvo presente. Sara aprovechó la mañana del domingo para hacer unas compras por la Milla de Oro de Madrid y por la tarde estuvo en casa jugando con sus hijos, Martín y Lucas, de siete y cinco años. Los niños se volvieron locos con el regalo estrella de Papá Noel, ¿Quién es quién?, el divertido juego de los 80.

Sara Carbonero está viviendo una etapa muy feliz después de dos años muy difíciles, marcados por su cáncer de ovario, el infarto de Iker Casillas y su separación del exportero. La periodista siempre ha querido preservar su intimidad, pero ha aprendido a vivir con la exposición mediática. "Las noticias pasan rápido, mañana ya se habla de otra cosa, qué más da, lo importante es el proceso personal que estás viviendo", declaró en una entrevista concedida a Harper's Bazaar.

Sara encara la recta final de año dispuesta a "disfrutar de las cosas pequeñitas", según dijo en su programa de radio. La presentadora está volcada en su familia, que va a aumentar en los próximos meses con la llegada de su primer sobrino, el hijo de su hermana Irene. Además, está rodeada de grandes amigas, como Raquel Perera o Isabel Jiménez. Y quién sabe si dará la bienvenida al 2022 junto a Kiki Morente. Aunque por ahora ninguno de los dos quiere poner etiquetas a su relación, fuentes cercanas han comentado a ¡HOLA! que se tienen mucho cariño y que el artista es alguien muy especial para la periodista. Sara está dejándose llevar y viviendo cada momento sin cerrar la puerta a nada. "Soy la dueña de mi vida y voy a hacer por estar bien", aseguró en Harper's Bazaar.

