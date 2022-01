La desternillante anécdota de Juanma Castaño y su madre con el turrón

Las navidades son una época de festejos familiares en la que afloran los recuerdos. Muchos de ellos están protagonizados por la nostalgia, pero también hay otros con los que es difícil contener la risa. Así lo ha demostrado Juanma Castaño al celebrar el aniversario de una simpática anécdota que tiene como protagonista a su madre y que ocurrió hace justo dos años. Junto a una imagen que habla por sí sola, el presentador deportivo ha recordado la confusión de María Teresa Menéndez al partir unas barras de turrón para sus seres queridos sobre una tabla muy peculiar. "Cumplimos el segundo aniversario de un hecho histórico. Mi madre confundió mi flamante iPad Pro con una tabla para cortar turrón", ha dicho el presentador de El partidazo de COPE. Y aunque ha rescatado este instante con gran sentido del humor, ha reconocido que "casi la mato esa Navidad".

Para Juanma Castaño, que nació en Gijón en 1977, ganar MasterChef Celebrity (compartió premio con Miki Nadal) hace que las navidades sean estresantes porque los menús que prepare tienen que estar a la altura del talento que ha demostrado. En el programa Herrera en COPE explicaba días antes de las celebraciones que su idea inicial era hacer en Nochebuena el mismo menú por el que apostó para la final del concurso de cocina, que incluía bogavante, presa ibérica y manzana con sidra. Pero finalmente decidió que se metería entre fogones para preparar otros platos diferentes. En Nochevieja, sin embargo, no demostrará sus dotes culinarias sino que saldrá con su familia a cenar fuera. "Para fin de año me los llevo a todos a un restaurante, a mí no me vuelven a pillar", contaba con humor.

Estas fiestas ponen el broche de oro a un año en el que la suerte le ha sonreído en todos los aspectos. El éxito le ha acompañado en el trabajo y también en el amor. Juanma ha comenzado una relación con su compañera de programa, la periodista catalana Helena Condis, especializada en materia deportiva y hermana del futbolista Sergio Condis. A pesar de que siempre ha optado por la discreción, la comunicadora, que cumple años este 29 de diciembre, muestra con naturalidad el buen momento que vive junto a su pareja e incluso acudió al plató de MasterChef para darle su apoyo. Además, dio detalles de su romance como que al principio no se caían bien y definió al locutor como un hombre "supertrabajador, con sentido del humor y con mala leche también". Esa aparición generó una gran expectación ya que fue entonces cuando conoció a los padres del locutor, que se mostraron muy contentos con el nuevo miembro de la familia.

2021, el año de la revolución del presentador

Además de seguir siendo un referente en el mundo deportivo, este 2021 también ha hecho que Juanma Castaño reciba mucho cariño del público tras ver su lado más desconocido en el concurso, en el que además ha hecho buenos amigos. Entre las personas a las que ha conocido entre fogones ocupa un lugar privilegiado Verónica Forqué, a la que definía tras su inesperado fallecimiento como irrepetible, bonita y especial. Y aunque se ha revelado como un excelente chef, lo cierto es que el locutor, que es padre de dos hijos nacidos de su relación con Noelia Diego, ya era un gran amante de la gastronomía. Ahora disfruta en los restaurantes desde otra perspectiva y en compañía de su pareja, con la que comparte su gusto por la buena mesa.

