Juanma Castaño desvela el motivo por el que casi abandona 'MasterChef Celebrity'

Juanma Castaño se coronó junto a Miki Nadal como el ganador de la sexta edición de MasterChef Celebrity, en la que por primera vez dos concursantes comparten premio a causa de un empate. Sin embargo el locutor de radio no siempre tuvo claro que fuera a llegar hasta la final del talent culinario, es más, ha confesado que estuvo a punto de abandonar el programa. El periodista ha contado en una entrevista con Trece TV que la razón principal por la que se planteó tirar la toalla fueron sus hijos, Daniel y Pablo, en edad adolescente y fruto de su matrimonio con la interiorista Noelia Diego.

- ¡Entre bromas y deliciosos manjares! Juanma Castaño celebra la victoria con su novia en el restaurante de Jordi Cruz

VER GALERÍA

Durante su paso por el concurso, Juanma Castaño ha sido señalado como uno de los más pesimistas e, incluso, como "el gruñón" de la edición. Ahora que ya ha finalizado la edición de MasterChef Celebrity, el locutor ha reconocido que atravesó momentos muy complicados durante las grabaciones del programa, que se llevan a cabo a lo largo de unos tres meses, puesto que echaba mucho de menos a sus seres queridos: "Yo me quería ir de MasterChef, estaba como loco (…) Con mis hijos viviendo en casa de su madre, con lo cual no ves a tus hijos… ¡Dificilísimo!", ha explicado el periodista en la citada entrevista.

Pero además de la falta de sus hijos a su lado durante tanto tiempo, había otra preocupación que atormentaba a Juanma Castaño a lo largo de su paso por el talent: la posibilidad de hacerlo mal en el concurso y poder decepcionar a sus niños. "Yo creo que los hijos tienen miedo a que sus padres sean objeto de burla en el colegio. Entonces lo que no querían es que yo hiciera el ridículo en MasterChef y me decían: 'Papá, no vayas. Para qué vas a ir si no tienes ni idea de cocinar. Siempre nos haces arroz blanco', me decían. Y yo les decía: 'Bueno, hay que intentarlo'", se ha sincerado el locutor.

- Miki Nadal cuenta cómo es su relación con Juanma Castaño tras el final de 'MasterChef Celebrity'

No es la primera vez que Juanma Castaño habla sobre cómo afecta su repercusión pública a la relación con sus hijos. En una charla con el diario 20 minutos el periodista explicó que al mayor no le gustaba nada que la gente le reconociera por la calle y que incluso ha discutido con algunos de sus compañeros de colegio por comentarios futbolísticos que el periodista ha hecho en la radio. Sin embargo Juanma Castaño puntualizó que en este momento "lo está llevando mejor porque está viendo que es un lado positivo, cariñoso de la fama".

VER GALERÍA

Pese a las expectativas de sus hijos y de su propia madre, el paso de Juanma Castaño por MasterChef Celebrity 6 ha sido uno de los que más aplausos se ha ganado, convirtiéndose en una de las revelaciones de temporada gracias a su perseverancia. Entró al concurso con unos conocimientos muy básicos de cocina y su capacidad de progresar ha sido uno de los halagos que los jueces le han repetido programa tras programa.

El lado más desconocido de Juanma Castaño para el gran público

Loading the player...

- Sabemos cómo vivió Juanma Castaño la noche de su victoria en 'MasterChef'... y no fue con su chica

- Periodista deportiva y hermana de un exfutbolista: te contamos quién es Helena Condis, pareja de Juanma Castaño

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.