El simpático vídeo musical de Cisco García y su familia anunciando que esperan otro bebé

"Teníamos muchas ganas de compartir esta noticia con vosotr@s! Ampliamos familia y no podemos estar más alegres". Estas Navidades serán muy especiales para Cisco García. El tenista de 39 años y su mujer, Raquel Rostro, están esperando un bebé y lo acaban de anunciar a través de un simpático vídeo musical en el que también aparece su hijo, Gonzalo, que está a punto de cumplir dos añitos. Hace unos días, el pequeño asistía entusiasmado a la puesta del árbol de Navidad y protagonizaba unas imágenes llenas de ternura. Cisco es uno de los deportistas más queridos de nuestro país. Su historia de superación tras sufrir una lesión medular en 2015 que lo dejaba en silla de ruedas y, la preciosa familia que ha formado, despiertan la admiración de todo el mundo. Incluso, ha enamorado a Vanesa Martín, que dedicaba a la pareja una canción. El tenista y su mujer están llevando el embarazo con mucha prudencia: "No sabéis lo contentos que estamos aunque seguimos muy prudentes porque ha sido un primer trimestre algo complicado. Ya os contaremos". Dale al play y no te pierdas el vídeo tan simpático en el que Cisco y su familia anuncian que Gonzalo está esperando un hermanito.

