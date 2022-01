¡Por fin! Georgina Rodríguez muestra su tripita de embarazada

Loading the player...

Fue el pasado 28 de octubre cuando Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron emocionados que iban a ampliar la familia, tal y como adelantábamos en ¡HOLA! en exclusiva mundial. "Nuestros corazones están llenos de amor. No podemos esperar a conoceros", escribieron en sus redes sociales junto a una foto en la que salían tumbados en la cama mostrando las ecografías. El jugador de fútbol y la modelo están felices con la llegada de sus bebés, un niño y una niña que llenarán de alegría su hogar y se sumarán a su 'tropa': Cristiano Jr., que ya tiene once años, los mellizos Eva y Mateo, de cuatro, y Alana Martina, que cumplió también cuatro años el pasado 12 de noviembre. Georgina se ha mostrado muy discreta y no había mostrado su 'tripita' hasta ahora, publicando una foto preciosa. ¡Dale al play para verla!

