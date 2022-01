A su regreso de Abu Dhabi Carlos Moyá, entrenador de Rafa Nadal, también positivo por covid El técnico y extenista asegura que los síntomas que ha estado experimentando en las últimas horas han sido bastante fuertes, pero gracias a estar vacunado no ha tenido necesidad de acudir al hospital

Veinticuatro horas después de que Rafa Nadal anunciase que había dado positivo en coronavirus, su entrenador Carlos Moyá ha dado a conocer que él también se ha contagiado de covid. El extenista, de 45 años, ha confirmado los peores presagios de cara a la Navidad. "El domingo al aterrizar en Mallorca y con algunos síntomas, di negativo en test de antígenos. Unas horas más tarde, al confirmarse un positivo en el equipo, fui a hacer una PCR y di positivo", ha asegurado.

El entrenador enumeraba los síntomas que ha estado experimentando en las últimas horas, "fiebre, dolor de cabeza, sudoración, dolor por todo el cuerpo, escalofríos", y explicaba que gracias a estar vacunado no ha tenido que ir al hospital. "Estoy vacunado con 2 dosis y los síntomas han sido bastante fuertes en las últimas 24 horas, aunque sin necesidad de ir al hospital. Ahora ya bastante mejor, espero que lo peor haya pasado", ha contado el exdeportista que se encuentra confinado en su casa después de regresar del torneo de Abu Dhabi. Al igual que el tenista de Manacor, Carlos Moyá compartió mesa y mantel con el rey Juan Carlos. Desde Zarzuela informaron previamente de que don Juan Carlos, que vive en Abu Dhabi desde agosto de 2020, "se encuentra bien" pero se iba a realizar un test para verificar si se había contagiado. Horas después anunciaron que el esposo de doña Sofía había dado negativo en la PCR tras ser contacto estrecho del tenista Rafael Nadal, con el que estuvo el fin de semana y dio positivo a su regreso a España.

El esposo de Carolina Cerezuela aconseja estas Navidades extremar las precauciones: "Id con cuidado en estas fechas, no os fiéis solamente del resultado de antígenos si es negativo, ni tampoco de que los síntomas son leves. En mi caso no ha sido así y muchos de los que conozco lo mismo". Moyá advierte a sus fans que de no haber sabido lo que tenía habría pensado que era una gripe de las de siempre y ha aprovechado su mensaje para felicitar la Navidad y desear un gran 2022 a sus admiradores.

Serán unas Navidades tristes para el entrenador de Rafa Nadal. El técnico deberá permanecer aislado en su hogar y no podrá tener contacto con sus seres queridos. Su esposa, Carolina Cerezuela, y sus tres hijos, Carla, Carlos y Daniela, vivirán unas fechas diferentes a las de otros años, mientras sueñan con el esperado momento de volver a abrazarse de nuevo. "Detrás de tu puerta, pero contigo", ha sido el tierno mensaje que le envíaban su mujer y sus hijos después de conocer que tendría que guardar cuarentena junto a la imagen de todas sus manos entrelazadas enviándole todo su cariño al otro lado de la puerta.

