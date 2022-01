José Sacristán sufre labilidad emocional, una alteración por la que se ha llegado a desmayar viendo una película

José Sacristán, Premio Nacional de Cinematografía 2021 y Goya de Honor 2022, ha sido el último invitado de la primera temporada de La matemática del tiempo, el programa del periodista Carlos del Amor en Televisión Española. El actor, de 84 años, ha hecho un repaso a sus orígenes humildes, a su dilatada trayectoria y a sus proyectos de futuro. Pero también ha revelado que sufre labilidad emocional, un conjunto de alteraciones en la manifestación de la afectividad y reacciones emocionales exageradas como respuesta a diferentes estímulos. "Me diagnosticaron ya de mocito una cosa que se llama labilidad emocional, que traducido al vulgar significa que tengo un alma de portera que no me la merezco", ha comenzado diciendo. "Cualquier alteración de las emociones me provocaba problemas capilares, oftalmológicos, dermatológicos...", ha enumerado, explicando que ha llegado a sufrir desvanecimientos en mitad del cine. "Yo me llegaba a desmayar viendo Las mil y una noches, cuando a Turhan Bey le torturan en una rueda... Ahí me quedé tieso". "Entonces hay un particular cuidado, tengo cierta incapacidad para una forma de violencia", ha añadido.

Afortunadamente, ahora puede verla sin problemas. "La tengo remasterizada", ha bromeado. "Ya no temo que me de un vahído, pero de todas maneras la labilidad emocional me ha generado una dermatitis nerviosa que de vez en cuando me juega malas pasadas".

Tras esta confesión, el intérprete ha reconocido ante Carlos del Amor que ha llorado mucho a lo largo de su vida. "Los hombres lloramos y a mucha honra. En ocasiones también he llorado de alegría, de felicidad... hay algo ahí que sale y se manifiesta abiertamente", ha dicho. Para Sacristán llorar es algo cotidiano. “Lloro mucho todos los días haciendo Señora de rojo sobre fondo gris. Sobre todo recordando las conversaciones que yo tenía con Miguel Delibes”. Según ha contado, el escritor no quería que nadie pusiera cara a ese personaje porque "ni siquiera él había puesto la suya". Sacristán lleva tres años representando esta obra por todos los teatros de España y queda gira para rato. "Los hijos, sobrinos, primos, vecinos... la tribu entera de Delibes ha ido a verla y ha sido muy emocionante", ha declarado. De hecho, ha recordado que uno de los hijos del novelista de Valladolidad se opuso a que Sacristán interpretara la obra, en la que Delibes rinde un homenaje a su esposa, Ángeles de Castro, fallecida el 22 de noviembre de 1974 con 51 años por un tumor cerebral. Pero cuando se estrenó "me dio las gracias", ha puntualizado el actor. "Ese es el sentido, la intención con la que yo siempre me aproximo a hacer esta función".

Al hablar del futuro, Sacristán también se ha mostrado muy sincero. "Empieza a aparecer ahí algo parecido a una pared, algo que dice stop, cuidado, que el tiempo pasa y esto no es para toda la vida, la vida se acaba", ha reflexionado. Por eso, el actor se pregunta "¿qué puede durar esto en un buen estado de mentalidad y de salud, sin que las goteras vengan a fastidiar más de lo debido?". La única respuesta que tiene sentido para el actor es "seguir jugando". "No quiero de ninguna de las maneras perder de vista el crío que fui, perder la capacidad de asombro, de sorpresa. Quiero entender que la vida vale la pena, que hay muchas cosas por conocer".

