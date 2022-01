Evaluna Montaner cuenta que va a terapia con Camilo

Camilo Echeverry y Evaluna Montanaer disfrutan de su mejor momento personal y sentimental. El matrimonio no deja de cosechar éxitos por todo el mundo y a su dicha se suma la próxima llegada de su bebé, un niño al que pondrán el nombre de Índigo, aunque todavía no saben si será niño o niña. La actriz y cantante venezolana ha querido expresar su felicidad en la segunda temporada del podcast de Amazon Original En La Sala, en el que ha hablado de cómo avanza su embarazo, su relación con su marido y lo importante que es la salud mental para ambos.

“Yo tengo una relación con Dios vida. Aparte de eso, siento que es superimportante el acompañamiento psicológico. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a Cami también, es algo que hacemos juntos", confiesa la esposa del intérprete de Vida de Rico, Tutu o Ropa cara, a quien le ayudado mucho emocionalmente acudir a terapia. "Amo a mi psicóloga, ella es increíble", confiesa la hija de Ricardo Montaner a sus más de 18 millones de seguidores, a quienes llaman “tribu”.

Evaluna y Camilo forman un tandem de éxito. La artista, embarazada de seis meses, ha acompañado a Camilo a cada unos de sus conciertos, a entregas de premios como los Grammy Latinos o en su aparición en programas estadounidense como The Tonight Show with Jimmy Fallon. "Hemos tenido muchísimos shows con Camilo. Ha sido maravilloso. Ya la pancita va subiendo y voy sintiendo el aire un poquito más limitado, pero la verdad es que he disfrutado todo muchísimo. Ha sido una experiencia muy bonita porque en cada concierto me doy cuenta en qué canciones se mueve más Índigo", dice sobre su bebé, que vendrá al mundo la próxima primavera. "Seguramente con el niño o la niña recién nacida serán días de gira y de música intensa", dice la esposa de Camilo después de que el cantante de Millones haya anunciado su gira por España para el verano de 2022. El artista colombiano recalará en ciudades como Sevilla, Madrid, Barcelona y Gran Canaria entre los meses de junio y julio del año próximo.

Durante estos meses de embarazo la actriz y cantante se ha dado cuenta de lo importante que es cuidarse a uno mismo y sentirse bien ante lo que está por venir. "Me he dado cuenta de lo fuerte que es este ritmo y lo mucho que se necesita el cuidado personal", comienza diciendo. "Yo tuve un tiempito en Miami y esa semana tenía mucho trabajo. Y yo con mis hormonas maravillosas de madre, lloraba y lloraba y yo lo único que pedía era que quería tomar sol, quería broncearme", recuerda la actriz, que publicó una foto junto a su marido luciendo su embarazo en bikini. "Cuando me hice los exámenes de sangre estaba bajita en vitamina D, así que el cuerpo sabe mucho y creo que es muy importante que uno afine el oído y esté pendiente de lo que el cuerpo le está pidiendo".

Por último, la artista, de 24 años, no tuvo inconveniente en desvelar a sus fans cuál es el secreto de su feliz matrimonio después de un año casados. "Camilo y yo siento que nos apoyamos en todo y hacemos todo juntos. Él se apasiona igual que yo en todos mis proyectos y yo en los de él", asegura acerca del padre de su futturo bebé, que cuenta las semanas y los días para su llegada. "Estoy muy emocionado porque estamos viéndole crecer en su panza. Nunca había estado tan emocionado por algo en mi vida, nunca y eso que yo soy muy emocional con todas las cosas que hago. Pero esta, en especial, por la incertidumbre de no saber cómo va a suceder me tiene como mental y espiritualmente ocupado. Siempre estoy en control de mi creatividad, y ahora con Índigo, no”, contaba hace unas semanas el futuro papá en este mismo podcast. El pasado mes de octubre él y y su esposa anunciaron de la forma más original a todos sus seguidores que iban a ser padres de su primer hijo: mostrando en su nuevo videoclip las imágenes de cómo se enteraron de la buena nueva. Juntos colaboraban en la canción, Índigo, como así se va a llamar su bebé, en la que mostraban sus sensaciones y sus imágenes más íntimas de su álbum personal.

