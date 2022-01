Sandra Pica se queda a las puertas de la final tras ser expulsada de 'Secret Story'

Julen se convirtió el pasado jueves en último expulsado de Secret Story quedándose a muy pocas semanas de hacerse con el ansiado premio del reality y poniendo un punto y aparte en su relación amorosa dentro de la casa. Tras su salida, Gemeliers, Sandra Pica y Luis Rollán fueron elegidos como últimos nominados de la edición hasta que los cantantes se salvaron y pasaron a ser finalistas. Así, la que fuera tentadora en La isla de las tentaciones y el colaborador de Viva la vida han tenido que demostrar durante toda la semana que eran merecedores de llegar a la final. Finalmente la exnovia de Tom Brusse ha perdido el duelo contra el tertuliano de Mediaset y ha tenido que abandonar la casa de los secretos, pero, lejos de estar triste por su salida, la concursante se ha alegrado mucho y ha dado saltos de felicidad. "¡Gracias! No puedo estar más feliz, además lo había dicho antes, que sentía que me iba hoy. Lo necesitaba, necesitaba irme a casa y no quería pedir mi expulsión porque la gente que me salva no se lo merece", ha relatado tras saber la decisión del público.

Sandra ha agradecido el gesto a toda esa gente que no la ha metido en la final porque estaba deseando ver a su familia y ha gritado en varias ocasiones que estaba muy feliz por reunirse con su madre. "Llegar hasta aquí, pues estoy feliz y contenta. Hay que tener actitud", ha relatado a Jorge Javier Vázquez, añadiendo que tenía muchas ganas también de ver a Julen, aunque minutos antes habían protagonizado un reencuentro dentro de la casa a través de un cristal. En ese momento la concursante ya había confesado lo dura que se le había hecho la semana y sus ganas de ser la eliminada de la noche, aunque su novio la había animado para que llegara a la final diciéndole lo mucho que la quiere. "Sandra, he dado con la clave de nuestra relación. Lo único que tenemos que hacer es ser tú y ser yo, y eso es muy bonito encontrarlo. Te quiero un montón", le ha dicho Julen antes de saber la decisión de la audiencia.

Tras el televoto, la expulsada ha continuado expresando lo feliz que estaba de salir de la casa, pero su novio, que todavía estaba en Guadalix, le ha explicado que aunque ella quisiera irse había cientos de personas que la querían hacer ganadora por sus valores como persona, por ser honesta y por ser siempre ella misma. "Mucha gente que se veía reflejada en ti quería no solo que te salvaras, sino que ganaras", ha dicho Julen emocionado. Pero no solo eso, Lucía Pariente ha añadido que ella era de los últimos participantes que represantaban la humildad dentro de esa casa.

Si todo sale como quiere Sandra, es muy posible que el próximo 2022 los seguidores del programa puedan ser testigos de su boda, ya que la concursante ha confesado que si su novio se lo pide el año que viene sin duda alguna se casan. "Espero que el camino juntos sea eterno", ha confesado la extentadora. Tras su salida, Luis Rollán se ha convertido en finalista y la semana que viene se medirá con Gemeliers, Luca y Cristina. Solo uno de ellos será el ganador de la edición.

