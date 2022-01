Mamen Mendizábal regresa a la tele y reflexiona sobre el amor de pareja

Mamen Mendizábal ha reaparecido en televisión. La periodista ha protagonizado la última entrega de Hoy en Fuera del Mapa, el programa de Alberto Chicote en laSexta, y se ha sincerado sobre diversos aspectos de su vida privada. Ha recordado el triste fallecimiento de su madre; su reciente salida de Más vale tarde y su relación de pareja con el locutor de radio José Antonio Ponseti. Según ha contado, la convivencia no es fácil, "es un ejercicio de querer quererse", y para que una relación funcione hacen falta varios ingredientes. "Tolerancia, paciencia, cariño, perdón... porque la vida tiene cosas muy bonitas y luego momentos muy difíciles".

La presentadora lleva saliendo con José Antonio Ponseti desde 2013 y el éxito de su relación radica, posiblemente, en hacer "planes de novios". "Es un plan de enamorarse, de gustarse, de quedar sin nadie más para conquistarse... y hay que hacerlo de vez en cuando", explicó. Para la periodista es muy importante "sentir que estamos vivos, que disfrutamos de las cosas del día a día" y "no estar esperando a las vacaciones para poder tener un rato juntos". Por eso, intentan, siempre que el trabajo se lo permite, "escaparse un martes, a las nueve de la noche, darte dos besos y volver a casa de la mano".

Mamen también habló sobre el matrimonio para toda la vida. "Me di cuenta de que es un engaño", aseguró. Y fue entonces cuando contó que estaba divorciada. "Yo me casé una vez, mi pareja actual no es el hombre con el que me casé, yo estoy divorciada, y cuando me casé pensé que era para toda la vida. Luego me di cuenta de que eso es un engaño, un cuento de princesas, porque el amor se trabaja", señaló. "Cuando te casas muy joven luego evolucionas un montón", añadió. A día de hoy, la periodista tiene otra visión del amor. "Yo estoy con quién estoy en un acto de libertad y cariño. A mí nadie me obliga a estar en pareja".

En su paseo con Chicote por la Ruta de la Reconquista, en Picos de Europa, la periodista también se sinceró sobre la maternidad y explicó por qué no tiene hijos. "Porque cuando los pude tener no los tuve, porque probablemente ahí aposté más por mi carrera profesional. Por muchos rollos que te cuenten de que es compatible lo uno con lo otro... al menos yo no lo encontré compatible en esa época . Y cuando los quise tener no tenía con quien. Ahora tengo 45 años, podría, pero yo creo que ya no es el momento", declaró. Mamen reconoció que "nunca había sentido la llamada de la maternidad" y que no se sentía "incompleta" por no tener hijos. "Todo lo contrario. Reivindico a las mujeres que no tenemos hijos como algo absolutamente completo", manifestó y denunció la presión social que ha sentido por no ser madre. "Parecía que no estaba cumpliendo con mi función".

