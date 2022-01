El cambio de rumbo de Sara Carbonero e Iker Casillas tras su separación

Han comenzado una nueva vida en este 2021 en Madrid, pero por separado. Iker Casillas y Sara Carbonero protagonizaron una de las rupturas más sorprendentes del año en el mes de marzo. "Nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho", dijeron en un comunicado conjunto el doce de ese mes. Aseguraban además que "el respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre". Y han cumplido sus palabras a rajatabla. Desde entonces, instalados de nuevo en Madrid, han tomado direcciones diferentes, pero sin perder de vista el amor que les unió (son frecuentes los intercambios de piropos en sus perfiles sociales o los encuentros para desayunar, en una boda de amigos o en el 40º cumpleaños del deportista) y sobre todo el que profesan a sus hijos, el centro de su vida.

Esta relación cordial que mantienen pensando además en el bien de sus dos niños, Martín y Lucas, de siete y cinco años, se refleja en las bonitas palabras que intercambian. Sara ha dicho que no tiene por qué decir cosas feas de su ex. "Está todo normal, todo natural, la relación que tiene que haber así que todo estupendo", ha dicho. Además, ha contado que los niños "están fenomenal, muy contentos" porque "todo está muy tranquilo y muy bien". Esta tranquilidad a Sara, de 37 años, se la da su profesión y su estabilidad personal. Dos años después de su último contacto con la comunicación, se estrenaba en enero en Radio Marca con Que siga el baile, un espacio de entrevistas que ha ido ganando adeptos convirtiéndose en un programa independiente en el que se han emocionado nombres como Roberto Leal, Toñi Moreno, Dani Martín y Marwán, uno de los ídolos que encantan a la periodista.

Una nueva ilusión

A esta faceta radiofónica suma Sara sus compromisos con la moda, pues sigue vistiendo a miles de mujeres con las prendas de su firma de ropa Slow Love, que creó junto a su gran amiga Isabel Jiménez y que sigue lanzando nuevas colecciones cada temporada. Han sido sus amigos su apoyo fundamental en un año en el que no solo ha afrontado su separación, sino un problema de salud que la llevó de nuevo a pasar por quirófano en el mes de febrero. Entonces Iker Casillas no se separó de su lado (la pareja aún no había separado sus caminos). Pasó el tiempo y Sara sumó planes y vacaciones con Raquel Perera y el cantante Kiki Morente, entre muchos otros. De él se dice que se ha convertido en más que un amigo, aunque ambos se han mostrado muy discretos en lo que se refiere a su relación. Aunque en septiembre se captaron por fin las primeras imágenes de ambos juntos, no fue hasta hace solo unas semanas cuando, con una media sonrisa, la periodista detallaba, a su llegada a la gala Hombre del Año 2021 de la revista Esquire, lo que tenía que tener un hombre para llamar su atención. "Sentido del humor, honestidad y sensibilidad", enumeró, tres características que, según dijo con timidez, tiene el artista de Granada, que también asistía a esa misma fiesta.

Su reinvención tras dejar el fútbol

Sus hijos Lucas y Martín ocupan el lugar más importante en la vida de Sara y también de Iker Casillas, de 40 años, que, igual que hace la periodista, compagina sus compromisos profesionales con el tiempo que pasa con ellos. Fuera de los terrenos de juego, Iker ha regresado a su alma mater, el Real Madrid, donde ejerce como embajador del equipo blanco. Ha sorprendido además por su gran capacidad para los negocios pues a su inversión en Idoven, cuyo objetivo es prevenir problemas cardíacos en personas y deportistas de cualquier nivel (algo que él mismo sufrió en 2019 cuando tuvo un infarto de miocardio mientras entrenaba), se suma su participación en Kognia, una empresa que revoluciona los análisis tácticos en el fútbol. Estos dos proyectos se unen a una cartera de inversiones innovadoras, como Iker Casillas Academy S. L., empresa creada el 5 de marzo de 2021. Como indica su objeto social, se dedica "al desarrollo de actividades para promover el desarrollo deportivo de niños, niñas y adolescentes".

En septiembre abría su primer centro de entrenamiento para porteros en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), proyecto que nace de la colaboración con el equipo Fursan Hispania FC, que dirige el también exfutbolista Míchel Salgado, y que se presentó en la sede del Consejo de Deportes de Dubái con la presencia del secretario general de la institución, Saeed Hareb. “Hoy es un gran día para mí. Siempre he tenido claro que quería ayudar a niños y niñas, jóvenes y profesionales a formarse en el fútbol y a alcanzar el éxito de una manera honesta y con buenos valores. Un proyecto con el que poder retornar parte de lo aprendido. Y hoy, después de mucho trabajo y esfuerzo, se ha hecho realidad" dijo.

En 2018 Iker concedió una entrevista a Forbes en la que hablaba de su patrimonio y su faceta como inversor. "Nunca me ha gustado presumir, ni en el ámbito deportivo ni en el personal. Lo que tenga cada uno, que lo administre como pueda y como crea conveniente, y si tiene la oportunidad de que esa pequeña inversión le de un buen rendimiento, habrá que felicitarle y ya está", dijo entonces. Por el momento, el deportista está centrado en estos emocionantes proyectos y en sus hijos, manifestando además que la relación con su exmujer Sara Carbonero está marcada por el cariño y el respeto.

