El espectacular posado en bikini de Manuela, hija de Alejandro Sanz... ¡en pleno diciembre!

Manuela Sánchez empieza a dar ya sus primeros pasos en el mundo del modelaje, siguiendo cómo no la estela de su madre, y parece que la joven madrileña se desenvuelve a las mil maravillas en este universo tan particular. La hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel ha posado por primera vez de manera profesional ante la cámara con diferentes trajes de baño y el resultado no puede ser más espectacular. En bikini o bañador de color naranja, negro o azul celeste, con sombrero blanco de cowboy y botas camperas a juego, gafas de sol... cualquier pieza le queda como un guante bajo su larga melena rubia y una mirada que transmite toda su belleza y sensualidad. "¡Qué hermosa eres! ¡Te amo con todo mi ser!", le dice emocionada su progenitora con esas palabras repletas de cariño y orgullo, al comprobar el indudable talento y atractivo físico que atesora su hija.

Unas imágenes donde la protagonista, además, nos descubre su nueva faceta como emprendedora tras el reciente lanzamiento de su propia firma bajo el nombre de Bølge Shorewear (cuya primera palabra significa "ola" de mar en noruego). Manuela, que el pasado verano cumplía 20 años, tiene como socia a la influencer mexicana Pau Ruiz en la creación de esta marca. Unos diseños de lo más favorecedores que han querido mostrar ellas mismas en sus cuerpos y que ya están disponibles en su tienda online. Aunque estemos en pleno diciembre y en España el tiempo meteorológico no sea precisamente el más idóneo para darse un chapuzón, cualquier época del año es buena si se quiere tener en el armario una bonita colección. La recién creada compañía presume de tener "un enfoque único en nuestras clientas, haciéndolas sentir especiales y mejores consigo mismas al usar nuestros productos".

En su declaración de intenciones, tienen como objetivo "dar la sensación de un estilo vintage para revivir la época dorada a través de nuestras prendas". Pretenden "innovar y crear" con un enfoque "rebelde", es decir, "sin preocuparnos por lo que dirán" ya que "disfrutamos siendo diferentes al resto", señalan. Por último, aseguran que "los viajes, el arte y la música son nuestra principal fuente de inspiración". Cabe recordar que Manuela está muy unida al país azteca, no solo por ser el lugar de origen de su familia materna sino porque ella misma creció también en las costas mexicanas. En este 2021, la joven se fotografiaba también en bikini, aunque de una forma más casera y personal, durante algunos de sus exóticos viajes y recibía un alud de piropos por parte de sus seguidores, quienes le recordaban a su vez el parecido que tiene con su padre, Alejandro Sanz.

