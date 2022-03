¡Bienvenido Lorenzo! La actriz argentina Luz Cipriota presenta a su primer hijo con esta tierna sesión de fotos

¡Ya nació! Luz Cipriota y David Serrano se han convertido en padres y han dado la bienvenida a su primer hijo, al que han puesto el nombre de Lorenzo. "Llegaste el 19 de noviembre en una noche de luna llena. Te adelantaste porque no veías la hora de estar aquí y conocer este mundo loco", ha escrito la actriz argentina en sus redes sociales para anunciar el nacimiento de su bebé. "Aún no tienes idea de todo el amor que con @serranodavid75 tenemos para darte. Gracias a la vida por este milagro que hoy me tiene completamente enamorada. Ya no sé lo que es vivir sin el corazón tan lleno de amor", dice emocionada junto a las palabras "milagro", "gracias", "mi sol" y "soy mamá".

Conocida por su aparición en series de éxito como Las chicas del cable o Luis Miguel, además de la obra de teatro Parque Lezama o la película Rifkin's festival de Woody Allen, la actriz ha confesado que el día que dio a luz fue "el más feliz de mi vida" y solo hay que ver estas imégenes para demostrarlo. Luz ha querido compartir su alegría con todos sus seguidores publicando esta sesión de fotos tan tierna en la que vemos a su bebé dormidito, bostezando... e incluso regalando a la cámara una de sus primeras sonrisas.

"¡Enhorabuena!", le dicho Marta Hazas, mientras que Elena Furiase le ha dicho: "¡Felicidades, linda!". Los recién estrenados papás también han recibido el cariño de Pilar Castro: "Muero de amor", Javier Cámara: "Qué precioso, Lorenzo ¡Felicidades!", Nuria Gago: "¡Enhorabuena a los dos!", o Hiba Abouk: "¡Pero qué preciosidad!", además de otros compañeros de profesión como Elena Rivera, Juana Acosta, Camila Sodi, Mariam Hernández, Secun de la Rosa, Daniel Sánchez Arévalo...

El orgulloso papá, que tiene una extensa carrera como director y guionista, también ha compartido varias imágenes de su bebé en las que le vemos vestido de color blanco y también de color azul. "Pues así estamos", ha dicho haciendo referencia a que tanto él como Luz están totalmente embelesados con el pequeño Lorenzo. Estos primeros días en casa estarán siendo, sin duda, muy especiales para ellos, llenos de amor y felicidad, además de algunos nervios, dudas e incertidumbres como les sucede a otros padres primerizos. El primer hijo de la pareja tiene solo seis días de vida, pero ya ha enamorado a todos los seguidores de la actriz argentina, que le han dado las gracias por presentarle de esta forma tan bonita. "¡Qué emoción!", "Lorenzo es una hermosura", "Felicidades a los tres", o "Vas a ser una madre maravillosa", son algunos de los cariñosos mensajes que le han mandado.

Su mejor momento

La llegada de Lorenzo ha completado la felicidad de Luz y David, que han elegido ese nombre por un motivo en concreto. "Tu nombre brilla como el sol. Y no tengo dudas de que será mi fuente de energía infinita. Te esperamos, Lorenzo (O 'Zento' como ya lo bautizaron mis sobrinos)", dijo Cipriota, explicando que en muchos lugares de Hispanoamérica al Sol se le llama 'Lorenzo'. "Hay varias versiones de por qué, pero muchas coinciden en que como el día de San Lorenzo es el 10 de agosto y es el día más largo y caluroso del año en el hemisferio Norte, se lo relaciona con el sol pleno. Así te imagino. Brillante y pleno", escribió.

