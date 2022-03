Lo que ha aprendido Carmina Barrios de 'MasterChef Celebrity' que no tiene nada que ver con la cocina

Carmina Barrios se ha quedado a las puertas de la final de MasterChef Celebrity tras convertirse en una de las concursantes más queridas del talent gracias a su capacidad para superarse siempre con una sonrisa, algo que los jueces le reconocieron en su despedida. Un buen humor que ha trasladado a La Noche D, el programa presentado por Dani Rovira al que ha acudido como invitada para hablar, entre otras cosas, sobre cómo le ha afectado el paso por el concurso de cocina a nivel personal. Más allá de las complicadas elaboraciones, Carmina Barrios ha confesado que lo más importante que ha aprendido en MasterChef es a ser dueña de su propia vida y a viajar sola. Algo que ha asegurado va a repetir.

"Yo nunca he sido dueña de mi vida, se han adueñado de mí, mi marido o quien sea… Que me he dedicado a ello voluntariamente y porque yo he querido, pero yo siempre iba la última", ha comenzado a explicar Carmina Barrios en un discurso con el que muchas mujeres de su generación pueden verse reflejadas. De hecho, uno de los halagos más repetidos durante esta edición hacia la madre de Paco León es que representa a las andaluzas de su tiempo, trabajadoras y madres siempre al pie del cañón. "Pero ahora, en MasterChef, ¡los viajes que yo me he pegado! Yo parecía que había ido como las niñas a los viajes de fin de curso, que yo no he tenido de eso nunca… Sola, sin preocuparme de nada… ¡Eso lo he aprendido yo ahora! Y lo voy a poner en práctica más de una vez", ha dicho entre risas y desvelando la mayor de las enseñanzas que le ha aportado el concurso a nivel personal.

Una experiencia que ya había probado aunque de forma muy distinta, justo después del confinamiento en el programa Road Trip emitido en TNT. Allí se enfrentó a una aventura en autocaravana junto a Nuria Roca y la influencer Esty Quesada, recorriendo la geografía española sin guion y mostrándose totalmente natural.

Además de lo que respecta a los viajes, la protagonista de Carmina o revienta ha explicado en el late show de Dani Rovira que ella fue la única de todos los concursantes que se presentó al talent culinario sin haber recibido lecciones previas de ningún chef y que iba a participar con lo que ella sabía de la cocina como madre de familia. Precisamente, Paco León dijo durante su visita a MasterChef que la sevillana estaba haciendo dos de las cosas que más le gustaban "comer y dar de comer". Sobre sus hijos, Paco, María y Alejandro León, ha asegurado que, aunque físicamente "todos están clonados", es "la chica la que más se parece a ella" en el carácter y con la que más habla. Tanto, que ha revelado que pueden llegar a llamarse por teléfono unas 10 ó 12 veces al día. "Son muy diferentes y a la misma vez una mezcla, como hermanos que son", ha dicho orgullosa Carmina Barrios.

