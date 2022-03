Margarita Vargas, una madre muy orgullosa al hablar de su hija Eugenia, que ha decidido seguir sus pasos

Margarita Vargas no puede estar más orgullosa de sus hijos y de cómo están creciendo los cuatro a pasos agigantados. "Están monísimos, muy bien y muy mayores", contaba hoy la duquesa de Anjou con evidente rostro de felicidad al hablar de su familia. La mayor es Eugenia, que tiene 14 años y "ya es más alta que yo", describía la mujer de Luis Alfonso de Borbón. Sobre si su hija mayor está siguiendo sus pasos en el mundo de la equitación y estamos ante toda una amazona, asentía al revelar que "le gusta y está montando mucho" a caballo. Además, explica que tienen una "preciosa y excelente relación" porque la niña "es muy buena" y le pide consejos. Preguntada por si ella y su marido están preparados para que algún día su hija comience una relación sentimental, Margarita reconoce que "el padre, bueno, pero lo de los novios lo veo aún un poco lejano y yo lo llevo peor", decía sin perder la sonrisa en declaraciones a Europa Press.

En cuanto a los mellizos Luis y Alfonso, de once años, revela la duquesa de Anjou que ahora "son más de jugar al fútbol", mientras que Enrique, de dos años y medio, todavía es muy chiquitín. En cuanto a los planes navideños, ha confirmado que tienen pensado pasar esas fechas tan señaladas con su suegra y abuela de los niños, Carmen Martínez-Bordiú, que "está fenomenal" y sigue viviendo en Portugal a unos treinta kilómetros de Lisboa desde que se instalara allí en el verano de 2018. "Seguro que nos vamos a reunir", ha desvelado Margarita, aclarando que a pesar la distancia no la pierden nunca de vista "ya que ahora con las telecomunicaciones nos podemos estar viendo todo el tiempo". La esposa de Luis Alfonso de Borbón presentaba esta mañana la nueva iniciativa solidaria de la Fundación Querer y Rodilla, en la que repite como embajadora.

Algo afónica a causa de una faringitis, Margarita ha agradecido que cuenten con ella para dar visibilidad a este proyecto tan necesario, destinado a la investigación de enfermedades raras que se dan durante la infancia. "Disculpadme porque me he puesto malita de repente y gracias por la paciencia", decía en alusión a su pérdida de voz, "pero estoy súper contenta de poder colaborar un año más con esta organización, que hace un trabajo espectacular", añadía. Por último, se ha referido la duquesa de Anjou al parón por segundo año consecutivo del tradicional y célebre rastrillo benéfico que hace más de medio siglo puso en marcha Pilar de Borbón. "Soy la primera que lo va a echar de menos, la verdad. No ha sido posible por distintas causas, pero buscaremos una manera de darle la vuelta y, si Dios quiere y la pandemia, en 2022 lo veremos otra vez", ha deseado.

