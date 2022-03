Úrsula Corberó, ¿eres tú? Confunden a la actriz con la modelo argentina Stefania Roitman

Los últimos Grammy Latinos celebraron la fiesta de la música latina por todo lo alto el pasado jueves, coronando como ganadores a C. Tangana, Bad Bunny o Camilo y dejando algunas anécdotas reseñables en la alfombra roja. Una de ellas tuvo como protagonista a Úrsula Corberó, pese a no estar presente en la entrega de premios. La razón es que, debido a su parecido físico con la protagonista de La casa de papel, fueron muchos los que cuando vieron aparecer a la modelo argentina Stefania Roitman pensaron sin dudarlo que se trataba de la actriz española. Eso sí, algo cambiada y con el pelo teñido de rubio. Una confusión que Roitman se ha tomado como "el halago de su vida".

El papel de Tokio en la serie de Netflix ha disparado la popularidad de Úrsula Corberó a nivel internacional, por lo que su presencia en los Grammy Latinos no hubiera resultado extraño. Sin embargo, no era ella quien estaba posando en la alfombra de la vigésimo segunda edición de los premios, sino Stefania Roitman. El parecido físico de la argentina con la española, así como su corte de pelo y su look con un atrevido vestido negro, fueron razones más que suficientes para espectadores y medios para dar por hecho que se trataba de Úrsula Corberó.

No fue hasta pasadas unas horas, cuando la propia Stefania Roitman aclaró lo ocurrido: "Un dato hermoso de color sobre esta foto: me etiquetaron en las páginas y en las revistas como Úrsula Corberó. El halago de mi vida", escribió la argentina junto a las imágenes de la gran velada antes sus más de tres millones de seguidores y dejando claro que lo ocurrido había sido todo un piropo para ella.

Stefania Roitman, toda una estrella en Argentina

A sus 27 años Stefania Roitman es uno de los rostros más conocidos de la televisión argentina desde que se dio a conocer en 2012 en el programa Operación Triunfo: la banda, que abandonó para dedicarse a sus estudios de Economía Empresarial. A día de hoy es presentadora, modelo, actriz e influencer y ha participado en títulos como La Voz Argentina o la telenovela Simona, donde era una de las protagonistas.

En el terreno personal Stefania Roitman tampoco pasa desapercibida. Su relación con el músico Ricardo Montaner, componente del dueto Mau y Ricky, hijo del cantante Ricardo Montaner y uno de los hermanos de Evaluna, es una de las más aplaudidas del universo celebrity en Argentina. Tras más de dos años de noviazgo, a finales de 2020 la pareja anunció públicamente su compromiso.

