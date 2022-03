Hablamos con Mau y Ricky, autores de tus canciones favoritas ¡sin que tú lo sepas!

Están haciéndose su huequito en la música española, pero ya tienen detrás una carrera de éxito que incluye triunfos como cantantes pero también como compositores. Son hijos del artista Ricardo Montaner y la cineasta Marlene Rodríguez, y comenzaron en la industria cuando no eran más que unos niños. Tras varios singles y colaborar con otros músicos, por fin el pasado año lanzaron su primer álbum de estudio y el éxito fue tal que este año han repetido con nuevas canciones. En los Premios Grammy Latinos de 2017, fueron nominados a Mejor Artista Nuevo y Canción del Año por Vente Pa' Ca, en la que participaron como compositores. No es la única que has cantado sin saber que ellos estaban detrás, también Sin pijama de Becky G o Pa' llamar tu atención de C. Tangana... Hablamos con ellos sobre su nuevo single, OUCH, y su carrera que, sin duda, promete mucho más baile.

Habéis lanzado OUCH y el vídeo es de lo más especial, ¿cómo fue el proceso?

Mau: Hicimos el concepto de la mano de Stillz, nosotros habíamos dicho que queríamos hacer un vídeo de distintas situaciones de dolor pero Stillz es un duro, que por cierto solo tiene 21 años, es un bebé, y a él se le ocurrió la idea de hacerlo desde el plano cenital y eso lo cambió todo. Fue un reto. Rick y yo nos graduamos de actores de Hollywood en ese vídeo. Fuera de bromas, fue un reto en cuanto a la actuación porque nosotros somos músicos, somos cantantes, pero fue una bendición poder explorar la actuación porque, ojo, si ya la admirábamos y le teníamos mucho respeto en ese sentido, más hoy en día que sabemos lo difícil y complicado que es.

Vosotros venís de una familia de artistas, ¿cómo fue crecer en la vorágine?

Ricky: Fue espectacular porque cuando uno está en una casa donde se promueve la creatividad todo el tiempo yo creo que eso es ideal. Estuvimos constantemente rodeados de ideas creativas, nuestra madre es la mujer más creativa que conozco, entonces entre nuestros padres, que viven de eso, imagínate cómo pudo ser, algo espectacular.

¿Cuándo decidisteis qué queríais dedicaros a la música?

Mau: Oficialmente yo tenía 12 y Ricky... bueno, queríamos desde antes pero nuestros padres lo permitieron más o menos cuando yo tenía 12 y Ricky 15, que fue cuando empezamos a grabar el disco, aunque no terminó saliendo hasta cuatro o cinco años después pero me acuerdo perfectamente de que nosotros soñábamos con ser un dúo porque veíamos a un grupo venezolano que se llama Servando & Florentino y jugábamos a ser ellos. Yo era Florentino y Ricky era Servando, y ellos son hermanos. Eso era el juego justo antes de todo, y cuando lo soñábamos nos imaginábamos nosotros dos. Hoy te digo que qué bien que lo soñamos juntos porque es más divertido cuando somos dos. Yo veo a mi padre o veo a Camilo, que lo hacen solos, y no es tan cool.

Porque aunque uno tenga un equipo de trabajo hermosísimo como el que tenemos nosotros nadie sabe exactamente lo que estás viviendo como tú mismo. Entonces si estamos pasando por un momento frustrante estamos ahí para abrazarnos y decirnos "estamos en esta juntos". Y nos ha pasado mucho, de hace varios años, que hacíamos un show y no venía nadie, ¿tú sabes lo que era eso? ¿Tú sabes el llanto que da esa vaina? Es como cuando de chiquito hacías una fiesta y no venía ninguno de los amiguitos. Una tristeza del carajo. Así que nosotros al menos nos teníamos y yo le cantaba a él y él me cantaba a mí.

Ahora mismo cuesta creer, con los números que hacer, que en algún momento pudiera no ir nadie a vuestros espectáculos

Mau y Ricky: pues pasó durante años, pasó bastante.

Mucha gente que tenga hermanos puede pensar que su experiencia sería opuesta a la vuestra, ¿cómo hacéis para evitar los problemas de familia o para no enfadaros? ¿O es que no os enfadáis nunca?

Ricky: Mira, son muchos años juntos. Trabajando en esto. Ya nos dimos cuenta de varias cosas, una que uno tiene la opción de molestar de más a la otra persona y eso causa problemas. Pero cuando conocemos los límites ya no cruzas esas líneas. Cuando la base de la relación es el respeto y la admiración todo lo demás llega después. Nos dimos cuenta de que hay cosas en la banda en donde lidero yo, hay cosas en las que lidera Mau, y eso está bien. Yo creo que los problemas empiezan cuando un líder piensa que tiene que ser líder de todo y tomar todas las decisiones, sin que puedan existir varios líderes dentro de la misma banda.

Mau: También por lo general las bandas se terminan por egos. Porque piensan "no, yo soy"... y en este caso yo pienso que el mejor de esta banda es mi hermano... en algunas cosas. Lo digo con toda sinceridad. Sé que yo no hubiese llegado igual, yo no estaría aquí si no fuera por todo lo que aporta mi hermano. Te lo juro, mi hermano es un tipo que es intenso y esa intensidad es lo que ha logrado que estemos donde estemos, aparte, por supuesto de la mano de Dios porque ha sido extraordinario con nosotros. Pero mi hermano Ricky es un tipo que parece una locomotora. Si él quiere algo... es en todo. Si de repente hoy ve una manta que le parece que es bonita para su casa va a ir a donde tenga que ir para encontrarla. Y va a hacer todo lo que tenga que hacer para conseguirla. Yo soy más chill.

Ricky: Como por ejemplo, se compró un carro [un coche] hace seis meses y todavía no se lo han mandado. Yo ya hubiera ido a buscarlo a la casa de la persona a decirle que lo quiero ya, ahora mismo, enfrente mío.

[Ambos se ríen]

Mau: Yo soy un poco más paciente en ese sentido pero al mismo tiempo, me conviene demasiado eso. Yo tengo otros roles dentro de la banda, por ejemplo haciendo que esa locomotora no se descarrile. Y eso es un balance, de eso se trata.

¿Cómo trabajais juntos a la hora de escribir? ¿Hay uno que tire más de la música y otro de la letra o...

Los dos: Lo hacemos juntos.

Ricky: No hay reglas, hay canciones en las que aporto yo la melodía y Mau toda la letra o al revés, todo depende. Yo creo que estamos constantemente en crecimiento, en búsqueda de nuevos sonidos, de nuevas cosas. Cuando estás con una fórmula que ya sabes que funciona está bien. Pero tomar la decisión de hacer un disco como este, sin colaboraciones, con un lenguaje distinto, sonido distinto... etcétera, es aún más difícil saber que la gente va a disfrutarlo. Estamos inventando algo por primera vez, esto no ha existido jamás, nadie ha combinado los sonidos que estamos combinado y que haya funcionado. Y eso viene de esa búsqueda juntos, un día vine yo con una idea y Mau confió lo suficiente en mí como para aceptar la idea y perseguirla. Nos hemos arriesgado y creo que tiene mucho mérito artístico. Queremos ir creciendo y que la gente se suscriba y diga "a ver con qué carajo van a salir ahora Mau y Ricky".

Ricky, tú te acabas de prometer, ¿cambiará la dinámica del grupo?

Ricky: mira, todo va a ser igual.

Mau: Ricky pensaba que cuando yo me casé la dinámica iba a cambiar y mejoró.

Ricky: Mau y yo... ahí está la esposa de Mau que está seguramente escuchándome, y me va a pegar seguro, pero Mau y yo tenemos este chiste de que si alguna de nuestras chicas se queja por algo, por un viaje o por qué estás haciendo este vídeo o esta letra, pues le dices "¿te gusta el estilo de vida que vivimos?"

[risas]

Ricky: "¿Te gusta tu casa? ¿Salir, comprarte vainas, viajar...?"

Mau: Qué bobo es.

Ricky: Así que no creo que cambie demasiado la dinámica, además a ella le gusta, porque mientras yo estoy aquí trabajando ella está disfrutando.

Mau: Además trabajan con nosotros porque mi esposa hace todo el diseño gráfico, todas nuestras portadas. Su jefe es Ricky.

¿Y vuestros padres os dan alguna indicación? ¿Cómo respondéis?

Mau: Nos piden que cambiemos las letras, muchas veces [risas]. Pero si hay una lección que nos deja este disco es que tu identidad y lo que te hace ser tú mismo es tu fortaleza más grande y es lo que nos diferencia de todos los seres humanos. Estamos siempre persiguiendo el pertenecer a un grupo, camuflarnos entre todos, y este es un disco que tiene su propia identidad y que sobresale dentro de las playlist como si en una canasta de naranjas fuera un martillo. Porque no tiene nada que ver, pero hay gente que a lo mejor necesita clavar un clavo en la pared y para eso necesitan un martillo y no una naranja.

A pesar de que sois bilingües vuestra música es en español, ¿es una decisión consciente o os sale más natural así?

Mau: Somos fanáticos del español, siento que hay ciertas cosas que en inglés no suenan igual, pero yo no estoy cerrado a ello. Pero necesitaríamos una excusa, un artista inglés o americano que nos invitara a ello, yo te diría que vamos a estar incorporando, como en rifresh, que son un poco "machucadas" [pronunciar las palabras de habla inglesa con una mezcla más latina]. Nos gusta el flow del español, nos gusta mucho lo que nos siente el español.

Habéis trabajado con otros artistas y habéis escrito algunos éxitos para otros, ¿cuando vuestros temas triunfan interpretados por otros artistas qué pensáis?

Ricky: Bueno, nos emociona por el chequecito de regalías que va a venir, nos emociona porque es confirmación de que nuestro lenguaje conecta con la gente en distintos sentidos y no solo con nuestra pose. Yo sé que el Sin pijama en España fue algo realmente importante, estábamos nosotros allí en ese momento promocionando una canción que yo creo que era Mi mala y al mismo tiempo la canción número uno del país era Sin pijama. Era una confirmación chévere y es importante artísticamente, es una dualidad muy rara. Uno quiere que todo lo que uno saque sea superexitoso, que todo sea lo más grande que has hecho hasta ahora y al mismo tiempo quieres arriesgarte artísticamente. Entonces es esa dualidad de que quiero escribir canciones como Sin pijama que conecten con el público siempre y también otras como Papás, que no sabes si va a funcionar o no.

¿Con quién tenéis en mente una próxima colaboración, aunque no haya en rifresh?

Mau: En este no pero en el próximo sí va a haber. Estamos buscando, después de trabajar con distintas personas, trabajar con nuestros amigos. Es lo que más disfrutamos, compartir un éxito juntos, así que queremos seguir trabajando con amigos nuestros, nos quedan algunos como Balvin, ayer estuvimos con Rauw y no hemos hecho nada de música juntos y nos encantaría.

¿Y con vuestros padres?

Ambos: ¡Nos encantaría!

Ricky: Antes de que se acabe el año lanzaremos una canción que esperamos que guste mucho.

¿Dónde os veis para terminar?

Mau: Dentro de cinco años me veo viajando con mi hermano, con su familia y con mi familia, todos con nuestros bebecitos ahí caminando.

Ricky: Yo soy de esos que quieren tener una de estas mochilas con un bebé y viajar por el mundo y subir con mi "chamito" ahí atrás, entrando en los escenarios a subirme a cantar en tal estadio con mi hermano. Tenerle ahí, con su tapaoídos, en el chequeo de sonido.

