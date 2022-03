¡Unidas sin importar la distancia! Chábeli Iglesias felicita muy cariñosa a Tamara Falcó en su 40 cumpleaños

Mientras que Chábeli Iglesias tiene fijada su residencia en Estados Unidos, Tamara Falcó reside en Madrid. Sin embargo, los miles de kilómetros que las separan no son una barrera para ellas. Las dos hermanas están muy unidas y así ha quedado demostrado este sábado con la bonita felicitación que la hija mayor de Isabel Preysler ha dedicado a su hermana mediana con motivo de una significativa fecha: su 40 cumpleaños. No ha podido acompañarla mientras soplaba las velas y pedía los deseos, pero sí le ha hecho llegar todo su cariño y sus palabras han sido, con toda seguridad, un gran regalo para la marquesa de Griñón. "Muy feliz cumpleaños, Tamara. Te quiero", ha escrito junto a unos corazones y una foto de las dos.

-La pregunta que ha puesto en un apuro a Tamara Falcó frente a Íñigo Onieva

-Isabel Preysler, feliz junto a Ana Boyer, habla sobre su viaje a las Maldivas con Tamara

La comunicación de la aristócrata y su hermana es constante aunque no están juntas en el día a día. Meses atrás la primogénita de Julio Iglesias abría a ¡HOLA! las puertas de su nueva casa de Palm Beach y confirmaba lo cercana que siente a su familia desde Florida. "Ana y Tamara saben que siempre he estado y estoy para lo que quieran". Con ellas aseguraba que habla "de todo" pero no les aconseja acerca de temas amorosos porque "es algo muy personal y no me gusta inmiscuirme en ello". Ahora mismo la vida sentimental de la marquesa de Griñón no puede ser más plena puesto que lleva algo más de un año con Iñigo Onieva y está encantada con esta relación. Chábeli ya conoce personalmente a su nuevo cuñado tal y como pudimos ver en abril, cuando los tres se fotografiaron en la casa de Isabel Preysler junto a otros miembros de la familia.

Tamara, que ha reaccionado con unos corazones al mensaje de felicitación que le ha escrito Chabeli, guarda a su lado y también al lado de Julio y Enrique Iglesias algunos de los mejores recuerdos de su infancia. "A mi hermana le mandaban la tuna continuamente y yo disfrutaba de ellas porque mi hermana no solía estar en casa", explicaba en El Hormiguero, programa en el que trabaja como colaboradora. Contaba que como Chabeli no estaba, era ella quien disfrutaba de la música y "les pedía canciones" hasta que llegaba. Por su parte, en el documental de su vida producido por ¡HOLA! Media y disponible en Amazon Prime Video narra divertida que sus hermanos hacían de rabiar llamándola Maruca, una palabra que no le gustaba nada. Además dice que cuando se fueron a vivir a Miami le mandaban por su cumpleaños maletas enteras llenas de regalos y tonterías que le hacían gran ilusión.

Para Tamy, como la llaman cariñosamente en su círculo íntimo, la familia es lo más importante y considera un referente a sus padres y a sus ocho hermanos (tanto Carlos Falcó como Isabel Preysler tuvieron cuatro hijos cada uno además de Tamara). A su lado la Marquesa siempre ha encontrado esa fuerza tan necesaria en los momentos más complicados y también la han animado a marcarse nuevos retos, a superarse a sí misma y luchar por lo que quiere. En estos momentos todo su círculo íntimo vive con gran alegría el bonito momento que está viviendo, marcado por el éxito personal y profesional. Todos ellos le han deseado lo mejor en esta nueva vuelta al sol que acaba de iniciar y que llega repleta de sorpresas.

Loading the player...

Tamara Falcó e Íñigo Onieva celebran su primer aniversario brindando y pidiendo un deseo

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.