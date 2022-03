El nuevo proyecto de Jandro tras su salida de 'El Hormiguero'

A principios del mes de diciembre los seguidores de El Hormiguero se encontraban con una triste noticia: Jandro, uno de sus colaboradores habituales dejaba el programa tras 14 años. El cómico anunciaba que, después de formar parte del show televisivo prácticamente desde que se creaba, abandonaba el formato de Pablo Motos para abordar otros caminos profesionales. "Me gustaría daros las gracias por haberme acompañado en este viaje tan alucinante y tan loco. Nunca en mi vida me imaginé que me iba a pasar esto", revelaba en su despedida en un vídeo en el que hablaba de la importancia que han tenido estos años en su carrera. Tras un par semanas sin noticias suyas, el mago anunciaba en sus redes sociales sobre qué trata la nueva aventura laboral en la que está embarcado: "Os presento #CeroCameraTricks, un pequeño proyecto que he preparado junto a amigos de gran talento y creatividad. Un edificio mágico donde cada semana los tres vecinos reciben a un invitado especial. Lo podréis ver gratis en mi canal de YouTube a partir del 26 diciembre", escribía.

VER GALERÍA

'El Hormiguero' dice adiós a uno de sus colaboradores más icónicos

¿De qué trata este nuevo proyecto? Cero Camera Tricks combinará los trucos de magia con toques cómicos, una nueva forma de entretenimiento para los espectadores junto a los magos Mario López y Miguel Ángel Gea. Pero lo mejor de todo es que se trata de vídeos mudos, al menos en el primer episodio que ya está disponible en Youtube, en los que el cómico y mago no habla absolutamente nada, tan solo se limita a mover las manos. "Cada semana uno nuevo. Disfrutadlo y compartidlo si os apetece. Feliz Navidad", añadía el excolaborador del programa de Antena 3 en sus redes sociales tras el estreno. Además, el protagonista contaba con el apoyo de todo el equipo de El Hormiguero en su nueva aventura. "No te lo puedes perder. Magia de la buena y muy divertida", escribía en sus redes Fernando Acevedo, coordinador de guion del espacio. "Vuelve Jandro con un formato de magia muy original ¡No te lo pierdas!", señalaba también José Señarís Romay, colaborador conocido como Frikidoctor.

VER GALERÍA

Lo cierto es que Jandro se va del formato de Motos para hacer una de las cosas que más le han hecho triunfar: la magia. Además de haber trabajado en El Hormiguero, el valenciano arrasaba en el extranjero participando en Penn & Teller: Fool Us, un talent show de magos que tiene lugar en Las Vegas. El participante conseguía proclamarse vencedor del concurso en dos ocasiones, convirtiéndose en el primer español que triunfaba por partida doble en el formato estadounidense. Y no solo eso, también se hacía en popular en el mundo de los trucos tras liderar el programa Nada x aquí junto Jorge Blass, Inés la Maga y Yunke y ponerse a los mandos de Hipnotízame como copresentador y director.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.