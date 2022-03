Los hijos de Pilar Rubio, unos pequeños rockeros... ¡al igual que su madre!

Loading the player...

No es desconocida la pasión que siente Pilar Rubio por la música rock. Le encanta ir a conciertos con sus amigas y amigos... ¡e incluso contrató al grupo Europe para que tocase en su boda con Sergio Ramos! Los tatuajes que tiene con los nombres de sus hijos imitan a los logos de los grupos más legendarios como AC/DC o Aerosmith. La presentadora lleva las guitarras en la sangre y le inculca a sus hijos el entusiasmo por esta música. Desde que son pequeñitos le acompañan a conciertos y se comportan como auténticas estrellas del rock, tirándose al suelo y moviendo la cabeza de arriba a abajo. El pasado lunes tocó tarde de música y bailes en su casa al son de Rage Against The Machine... Porque ya sabemos que de tal palo, ¡nace tal astilla!

