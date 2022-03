Elsa Pataky, entusiasmada con su regalo de Papá Noel, ¿es un Thor o un Chris Hemsworth?

El trineo de Papá Noel no entiende de fronteras, y mucho menos de pandemias, y en su viaje alrededor del mundo también dejó parte de su cargamento en Byron Bay, la localidad australiana donde residen la familia de Elsa Pataky y Chris Hemsworth. La pareja de actores disfruta de sus soleadas navidades en pleno verano en unas fechas muy significativas ya que también celebran su décimo aniversario. Con tanto amor en el ambiente no es de extrañar que uno de los regalos, claramente destinado a la protagonista de Ninette, sea un Thor ¡de carne y hueso!

Elsa Pataky muestra, emocionada, su experiencia más increíble

"Santa me trajo por Navidad una figura de acción de Thor", escribía Elsa con mucho humor junto a una foto en la que Chris posaba junto a los regalos, que se extendían alrededor del árbol, imitando al famoso personaje de ficción que interpreta. Sus seguidores pronto comenzaron a seguir la broma y a pedir sus propios 'Thor' para la próxima Navidad. Aún así, es más que probable que la actriz prefiera a Chris Hemsworth que a su personaje y la prueba es el gran abrazo que le da en la imagen que ha compartido su marido para felicitar las fiestas. De nuevo, aparece junto al árbol pero con una actitud más natural, aunque no exenta de simpatía. Con los brazos en alto y una camiseta hawaiiana, su mujer se lanza a sus brazos y no es la única. Uno de sus hijos aparece corriendo hacía él también con los brazos abiertos.

Diez años de amor

Es la segunda Navidad que pasan en su nueva casa de Byron Bay, un hogar sostenible al que se mudaron con sus hijos, India Rose, Tristan y Sasha, hace justo un año después de seis viviendo en Australia. Elsa y Chris acaban de celebrar una década de amor y lo han hecho de una manera muy especial: repartiendo sus mejores fotografías por todo el salón. "¡Repasar diez años de fotografías fue casi tan divertido como la realidad! Por muchos años más de momentos maravillosos, te amaré siempre y para siempre Chris Hemsworth", escribió entonces la actriz.

Su historia de amor comenzó con un flechazo instantáneo y en apenas un año la pareja pronunciaba el 'sí, quiero'. Tal y como la propia actriz contó en su blog, se conocieron de una forma totalmente inesperada. No fue durante el rodaje de una película, ni tampoco en las numerosas fiestas donde se reúnen las celebrities en Hollywood. Los actores coincidieron en Los Ángeles gracias a su profesora de dicción, de quien recibían clases para perfeccionar sus respectivos acentos. Consciente de que encajarían a la perfección, le habló a la madrileña de un chico australiano con el que trabajaba para una película. "Conociéndome muy bien a mí, y también a él, estaba convencida que nos íbamos a llevar muy bien", contó en aquel momento. Aquello ocurrió a finales de 2009, Elsa acababa de salir de una relación y no tenía muchas ganas de comenzar nada serio, "pero ella insistió, me dijo que era un buen chico, que le diera una oportunidad, así que accedí". Era solo el comienzo de una relación que se saldó con tres hijos y como publicó el propio Chris, esperan que dure "un par de cientos años más".

