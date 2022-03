Elsa Pataky y Chris Hemsworth celebran diez años de amor abriendo su álbum de fotos más 'maravilloso'

Forman uno de los matrimonios más atractivos y unidos de Hollywood. Elsa Pataky y Chris Hemsworth celebran diez años de amor tan enamorados como el primer día. La actriz española ha compartido con sus seguidores una divertida reflexión mientras abre su maravilloso álbum de fotos con motivo de su aniversario de boda. "¡Repasar diez años de fotografías fue casi tan divertido como la realidad! Por muchos años más de momentos maravillosos, te amaré siempre y para siempre Chris Hemsworth", dice rodeada de infinidad de fotografías distribuidas por todo el salón de su hogar en Byron Bay, Australia.

En ¡HOLA! las únicas y espectaculares fotografías de Elsa Pataky el día de su boda

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Pincha sobre la imagen para ver más fotografías

Chris Hemsworth tampoco ha querido pasar por alto esta fecha tan señalada en su calendario y le ha enviado una bonita dedicatoria a su gran amor junto a una serie de románticas imágenes en las que aparece su esposa y sus tres hijos. "¡10 años juntos! ¡Esperamos los avances de la ciencia y la medicina moderna y así disfrutar de un par de cientos más!", subraya el inolvidable protagonista de Thror.

La historia de amor de Chris y Elsa fue un flechazo instantáneo y en apenas un año la pareja pronunciaba el 'sí, quiero'. Tal y como la propia actriz contó en su blog, se conocieron de una forma totalmente inesperada. No fue durante el rodaje de una película, ni tampoco en las numerosas fiestas donde se reúnen las celebrities en Hollywood. Aunque sí que fue en Los Ángeles donde empezó su romance. Los actores coincidieron gracias a su profesora de dicción, de quien recibían clases para perfeccionar su acento. Consciente de que encajarían a la perfección, le habló a la madrileña de un chico australiano con el que trabajaba para una película. "Conociéndome muy bien a mí, y también a él, estaba convencida que nos íbamos a llevar muy bien", contó en aquel momento. Aquello ocurrió a finales de 2009, Elsa acababa de salir de una relación y no tenía muchas ganas de comenzar nada serio, "pero ella insistió, me dijo que era un buen chico, que le diera una oportunidad, así que accedí".

-La divertida respuesta de los hijos de Chris y Elsa cuando su papá habla en español

-El hijo de Elsa Pataky y Chris Hemsworth, un 'cowboy' de 6 años que galopa hasta sin manos

--Elsa Pataky y Chris Hemsworth abren el espectacular álbum de su escapada al 'paraíso'

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Desde entonces han ido escribiendo su fabulosa historia de amor que dura ya diez años. La revista ¡HOLA! publicaba las únicas imágenes de su boda con la actriz vestida de novia (con un diseño de Armani) tras pronunciar el 'sí, quiero' junto a la estrella de Los Avengers. Su romance sorprendió al mundo, pero rápidamente fue consolidándose hasta formar una preciosa familia numerosa. Primero llegó India, que ahora tiene ocho años, y años después los mellizos Sasha y Tristán, que han cumplido seis.

Viven en la costa este de Australia desde hace seis años, pero no hay distancias para los Hemsworth-Pataky, que viajan a cualquier parte del mundo ya sea por trabajo o con tal de estar con sus seres queridos. Esta Navidad será diferente a la de otros años, tal vez no pueda reunirse la familia al completo, pero la ilusión entre ellos sigue muy presente. "Christmas is coming," con estas palabras, Elsa Pataky da la bienvenida a la Navidad en Australia. En la revista ¡HOLA! aparece la bella intérprete como una surfera en plena forma, que a sus 44 años, disfruta de estas fechas en la playa con sus hijos y practicando el deporte favorito de su marido y por el que sus hijos también sienten pasión.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.