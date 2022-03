Celia y Amalia García Obregón cenan con sus padres ante la ausencia de su hermana, Ana Obregón

Loading the player...

Ana Obregón fue la gran ausente en la cena familiar de Nochebuena celebrada en el domicilio de los padres de la actriz. A la cena sí acudieron sus hermanas Celia y Amalia, esta última acompañada de una de sus hijas. La presentadora ya avanzó que no iba a hacer ningún tipo de celebración. "Este año no voy a celebrar la Nochebuena. No puedo. Pero eso no quita para querer desearos de corazón una noche llena de Paz, Amor y Salud. Sé que por las restricciones muchos pensáis que es duro dejar una silla vacía y lo es. Pero es mucho más duro para los miles de españoles que desgraciadamente dejaremos esa silla vacía para siempre". ¿Visitará Ana Obregón el domicilio familiar en algún momento de las navidades? Su hermana Celia responde. Dale al play.

