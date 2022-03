Recetas, música y cine: todo lo que puedes ver en Nochebuena en televisión

Aunque la Nochebuena de este atípico 2020 será diferente por culpa de la pandemia, sin grandes reuniones familiares como medida preventiva para combatir el coronavirus, lo que no cambia es la programación de las cadenas de televisión, que lo hacen de la manera más especial y familiar. Todas las personas desde sus casas, estén solos o no, podrán estar acompañados de alguna forma gracias a la pequeña pantalla y a los rostros más populares del año que protagonizan los diferentes espacios y formatos. Tras el discurso de Felipe VI desde el Palacio de la Zarzuela, una cita que no cambia y que se emite a las 21:00 horas, uno de los espacios más vistos del año, se abre un gran abanico de posibilidades con las que reír, emocionarse y disfrutar en esta noche tan diferente.

VER GALERÍA

¿No sabes qué cocinar esta Nochebuena? Estas recetas son perfectas

Hace ya algunos años que Televisión Española recuperaba Telepasión, una marca de la casa para las navidades que triunfa siempre enlos hogares españoles por su toque musical. Además, el de este año celebrará un gran guateque con Florentino Fernández, Alaska y La Terremoto de Alcorcón como presentadores. Mientras cantan, bailan y le ponen un poco de humor en estos difíciles tiempos, más de 80 caras conocidas aparecerán en su 30 aniversario para intentar arreglar esta fiesta en la que nada sale como debe. Así, los espectadores podrán ver a personalidades como Pepe Rodríguez, Lorenzo Caprile, Anne Igartiburu, Boris Izaguirre, Cayetana Guillén Cuervo o Ramón García.

VER GALERÍA

El secreto de Raphael para llevar 50 años con Natalia Figueroa

Una vez acabe el espectáculo, la música sigue en La 1 con Raphael y Pablo Alborán mientras que Antena 3 vuelve a apostar por un especial de Lo mejor de cada casa, un programa donde podrás recordar los mejores momentos del año. Si eres fan de Santiago Segura, La Sexta, que seguirá con la tendencia que comenzó el año pasado, emitirá un recopilatorio de sus mejores monólogos en El club de la comedia, un formato titulado Nochebuena Segura. Además, Mediaset también ha modificado sus parrillas respecto a otros años para ofrecer algo diferente a los espectadores en la víspera de Navidad.

Por un lado, Telecinco apuesta por un especial de La última cena en la que participan Paz Padilla, María del Monte, Toñi Moreno o el propio Segura junto con los colaboradores de Sálvame. Pero también hay un hueco reservado para los más pequeños de la casa en Cuatro, donde podrán ver Ice Age: El gran cataclismo. Y no solo eso, si eres amante del cine, tras la película animada podrás disfrutar de Una vida a lo grande, una tragicomedia que cuenta la historia de Omaha, quien se da cuenta que su vida sería mejor si midiera menos, por lo que decide encogerse el cuerpo junto a su mujer.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.