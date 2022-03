La emoción de Ortega Cano al recibir el regalo de cumpleaños de su hijo: una canción al piano El pequeño José María, de siete años, ha demostrado que no se le da nada mal tocar este instrumento

José Ortega Cano ha celebrado su 67 cumpleaños con el cariño de su familia. Por supuesto, no han faltado las felicitaciones. "Mi maestro de la vida. Te amo, papá. Muchas felicidades, lo importante es seguir cumpliéndolos", escribió su hija Gloria Camila en un mensaje que compartió con todos sus seguidores. Pero, además, el diestro ha recibido un regalo muy especial por parte de su hijo, José María. El pequeño, de siete años, interpretó al piano Cumpleaños feliz, demostrando que no se le da nada mal. Mientras él tocaba, cantaba toda la familia, incluido el torero, visiblemente emocionado. Dale al play y no te lo pierdas.

