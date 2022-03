Orlando Bloom se 'cuela' en una videollamada de Katy Perry con una tostada de aguacate y un beso

Loading the player...

¿Quién no ha sido interrumpido en alguna ocasión, de forma inoportuna, durante una videollamada? Es algo que puede pasarle a todo el mundo, también a las celebrities, como a Katy Perry. La artista, que acaba de lanzar su videoclip de Not the end of the world, protagonizado por Zooey Deschanel, estaba charlando con la actriz -con quien la suelen confundir a menudo- y con Bob Roth, CEO de la Fundación David Lynch, quien hizo su aportación sobre la importancia de la salud mental y la meditación. De pronto, en la llamada se coló un intruso... nada menos que Orlando Bloom, que traía el desayuno para su chica. Un momento muy tierno en el que no faltó un beso ni un "te quiero". Dale al play y no te lo pierdas.

