Fonsi Nieto y Marta Castro, felices con su hijo Hugo: 'Este año tan feo nos ha traído una gran alegría'

Desde que nació su hijo, Fonsi Nieto y Marta Castro viven en una nube. La pareja dio la bienvenida a Hugo el pasado 29 de octubre y desde entonces solo tienen ojos para su bebé. El matrimonio acudió a la última exposición de Miguel Caravaca en compañía de su hijo, del que no se separan y cuya presencia ha traído una inmensa alegría a sus vidas. Para la pareja 2020 ha sido un año muy difícil. Por un lado Fonsi tuvo que despedirse de dos de las personas más importantes de su vida, pero por otro recibieron un gran regalo: el nacimiento de su hijo. "Ha sido un año complicado, sabéis que perdí a mi padre y a mi abuela, pero bueno, nos ha llegado otra alegría, así que estamos súper contentos", confiesa el expiloto de Moto GP. Marta, por su parte, asegura que su bebé aportará felicidad a unas navidades tristes por la ausencia de sus seres queridos. "Este año van a ser unas navidades diferentes, ya que el día 24 lo celebrabamos con su padre y su abuela, pero bueno, está Hugo que seguro que va a hacer que se nos pase".

El matrimonio está deseando decir adiós a 2020 y pide un deseo para el nuevo año. "Que volvamos a estar como antes. Estamos en un momento complicado, pero hay que mirar para adelante, no queda otra. Toda la vida que me he dedicado a las carreras y he aprendido que cuando te pasa algo malo, hay que levantarse con más fuerza, así que intento aplicarlo", admite Fonsi, cuyo trabajo este año en la música ha sido prácticamente nulo, aunque por suerte en el mundo de las motos "hemos podido hacer el campeonato prácticamente entero, así que tengo que dar las gracias".

Marta Castro se muestra plenamente recuperada y feliz dos meses después de dar a luz. "He tenido un embarazo muy bueno y un posparto genial, tengo mucha ayuda", cuenta Marta que, a diferencia de Fonsi, es una madre primeriza. El DJ es un papá experto después de criar a su hijo Lucas -nacido de su relación con Alba Carrillo-, que ya ha cumplido nueve años. La pareja compagina a la perfección el cuidado de su bebé. "Fonsi le dio el primer baño, porque yo no me atrevía, se levanta por la noche a dar biberones. Estoy encantada", asegura la feliz y recién estrenada mamá. En cuanto a la idea de ampliar la familia, la pareja lo tiene claro. "Yo de momento ni me lo planteo. Vamos a acabar este año...", señala Fonsi, a lo que añade Marta: "Es muy pequeñín todavía". Dicen que el pequeño Hugo es "un bebé muy tranquilo, duerme, come" y no pueden estar más contentos. "Es una alegría. En este año tan feo nos han traído una alegría, lo hemos recibido con un cariño inmenso. Estamos toda la familia, sobretodo las dos abuelas...Para mi madre que ha perdido a su marido esto ha sido un regalo, les ha dado la vida", dice Fonsi.

El pequeño Lucas ha recibido con gran entusiasmo la llegada de su hermanito Hugo. Fonsi Nieto mantiene una buena relación con su ex Alba Carrillo. "Sí, ahora sí, gracias a Dios. Siempre la ha habido, lo que pasa que a veces son circunstancias.... El cariño siempre ha estado ahí y dos personas sensatas. Al final te das cuenta que solo hay una cosa que es importante y por la que hay que luchar".

